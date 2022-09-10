女大生暑假打兩份工賺6萬 爸媽不工作還要錢讓她心很累

孝親費要不要給，該給多少，一直都是許多人討論的問題，一名女大生在Dcard發文抱怨暑假打工賺了錢，原本想先繳學貸，但卻被媽媽拿走一萬，讓她無奈地說人家爸媽還會給生活費，但她卻得自己賺還要貼補家用，覺得未來沒希望。

原PO說自己19歲，今年暑假打了兩份工賺了6萬元，幾乎都沒有休假，原本想將賺來的錢拿一部分先還學貸，但媽媽卻跟她要一萬元繳水電費，她無奈地說爸媽40幾歲就沒在工作了，兩人一直吃老本，爸爸還會打她跟妹妹，讓原PO覺得很心酸。

原PO說別人打工是賺零用錢，爸媽還會給生活費，但她卻是得自己賺，除了要繳學貸，還要倒貼給家裡，因此覺得未來的生活一片黑暗。她雖然也有替爸媽設想，認為可能養她和妹妹很辛苦，但不去工作這件事卻讓原PO不能理解。

眾人全部都勸原PO早點脫離搬出去住，「看妳的狀況，經濟獨立後就遠離吧，會家暴就很可怕。不過每個月還是要給孝親費（要用匯款才有留底），避免法律問題」、「家暴還給什麼孝親，拿著那一萬趕快出去租房子」、「留好被家暴的證據，不要讓家人知道妳到底賺多少錢，能早獨立就獨立」、「妳這樣給妳父母孝親費爸媽只會越依賴，千萬不要被『孝』給綁住了」、「有這種父母，辛苦原PO跟妹妹了，就是有這種養兒防老的人，等存到錢考慮搬出去吧，打你們真的太過份了」。