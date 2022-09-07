醫師小開硬娶低學歷正妹！20年後懊悔3孩「遺傳母低智商」 專家這麼看

亞洲國家始終有不少保守家庭結婚講求門當戶對，希望男女雙方在外貌、學歷、智商和經濟實力各方面不要相差太懸殊，以免影響傳宗接代。一名網友表示，自己朋友是個醫生，但3個小孩長大後成績都不佳，被男方家人質疑是媽媽學歷不高所致，引起網友激烈討論。

原PO在臉書「匿名2公社」表示，身邊有一位朋友既是醫生也是某中小企業主的小開，二十多年前在林口某醫院和同診間的同事相戀，之後同居，進而論及婚嫁。一開始男方的家長因為女方與自己兒子學歷和家境落差太大，一度反對這門婚事。後來朋友的母親開了一個條件，就是要求女方只要考上大學，就迎娶過門。結果女方重考了三年，都考不上任何大專院校。原PO的朋友只好先騙父母說自己已經分手，等到父母願意出資好幾千萬買下他自己開業的診所、倉庫和設備之後，再不顧父母的反對結婚。

婚後，女方很爭氣的生下1男2女，三個孩子也遺傳到女方的高顏值。原PO的朋友砸大錢，在台北市的蛋黃區置產，以便讓小孩進入最好的學區求學。此外，原PO的朋友也花很多錢栽培孩子，卻在當今少子化，想念大學錄取率可達99%的年代，唯一的兒子考不上大學被迫重考，女兒國中升高中考試落榜，只好送到私立女中。後來女兒在今年考上某一所缺額率高達9成的大學，卻還沾沾自喜。子女成績不好，讓原PO的朋友和父母相當無奈，認為這一切都是「遺傳女方的頭腦」，也訴苦說「當年父母的苦勸和擔憂已經完全實現」。

貼文一出，許多網友傻眼直呼「小孩智商不能夠怪太太，自己也有責任，除非是疾病遺傳導致智商方面的問題」、「朋友哪裡吃虧了？娶了自己鍾情的人，有三個愛的結晶，家庭幸福美滿，不是人間奢求嗎？還是朋友自己也看不起自己妻子的學歷？」、「確定智商不是像到爺爺奶奶嗎」、「好的都遺傳爸爸，壞的都遺傳媽媽」。

事實上，從遺傳醫學角度來看，決定寶寶性別的基因，由性染色體Ｘ與Y組成，男寶寶為XY，女寶寶為XX。而從人類染色體圖譜來看，第二十三對性染色體中，男生XY的Y相較顯得個頭小，X染色體則個頭大很多；女生的XX染色體則大小差不多，「而攸關智商與身高等基因，都位於Ｘ染色體上」。因此，俗話說「虎父無犬子」這句話或許沒錯，但相對的，「虎母無犬子」則是具有遺傳醫學的基礎。說得直白一點，「奶奶覺得自己的兒子聰明，可以感到自豪，若孫子聰明，那就要感謝媳婦了」。