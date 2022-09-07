當米蟲20年...她想靠每月收租1萬6過一輩子 網提「1建議」：可多賺一筆

家族有留下房產給後輩固然讓人羨慕，但是若因此而讓繼承者變得好逸惡勞，長期下來則是弊大於利。一名女網友透露目前與姊姊同住將近20年，姊姊有穩定工作，自己則是工作斷斷續續，想靠著每個月1萬6千元的房租收入維生，引發網友議論。

原PO在臉書「匿名2公社」自曝，目前36歲，和姊姊共同繼承「一間300萬套房+一間1500萬透天」，出租後「每個月房租費收入1萬6」，另外還有「一張儲蓄險繳完，每三年領20萬領到死」。原PO說自己從16歲起就靠著微薄的租金省吃儉用過生活，期間曾偶爾出去打工，不過頂多撐1個月就因懶散而放棄，前後加總下來「這輩子勞保只有保差不多2年」。

原PO坦承，同住的姐姐看不下去，一直鼓勵自己出去找工作，但她自認什麼都不會，也不想把時間花在工作上，想維持目前的生活模式，甚至作了最壞打算「老了生病再把房子賣掉就好了」，也「完全不會想要結婚生子」，因為「我很有自知之明，我這年紀就是剩下的，我社交恐懼，基本上只要是外人我都避而遠之，根本不想交什麼朋友和男朋友」。

貼文一出，多數網友搖頭直呼，「最後還不是你姐要負擔你的醫療，你不想嫁？所以姐姐也不能有家庭？」、「你的計畫有些漏洞，如果姊姊結婚或老公不要妳跟他們住呢？如果姊姊不肯賣共同繼承的透天？你跟姊姊住有沒有一起負擔開銷？如果妳現在經濟有一部分靠姊姊，那你就要看妳姊姊肯讓你這樣多久了」、「如果房子只在妳名下是可以啦！但妳是共同繼承，而且妳以為那些錢可以用很久嗎」。

一派網友則支持表示，「如果你覺得這樣快樂的話，也沒啥不好的」、「你這樣也不錯啊，至少有固定收入，晚年也有歸處及存款，至少不用靠他人」、「如果你有很完善的醫療保障，這樣下去或許可以，畢竟年紀大了以後，醫療費用會是一筆影響生活的支出，如果沒有，可能要再三思」。有人建議原PO要適度未雨綢繆，「以後誰知道呢？當然先去賺錢會對自己比較好！妳就當去運動交朋友混時間」、「先從簡單、工時短的試試看，主要是能慢慢接觸人群」，並建議「36歲勞保兩年多，可以去工會保勞保，退休年紀到了，至少可以領一些錢」、「找個工廠待加入勞保，待到退休的年紀」。