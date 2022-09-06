男友身高不到155怕家人反對 網憂「1點」勸她別生

身高是不少人挑選對象的參考條件之一，近日一名女子就表示，男友身高不到155公分，雖然她本人並不在意，周圍朋友卻經常勸她找其他更好的，而且她也很怕家人無法接受，於是上網吐漏心情。有人勸她不要在意旁人眼光，也有人認為考量到家人態度和生育問題不如盡早放棄。

一名女子在Dcard上發文傾訴煩惱，她表示自己身高166公分，男友身高則不到155公分，因此經常被周遭的親友潑冷水，「身邊的朋友知道男友的身高時，都會說可以找更好的，或是剛認識的人知道我有男友，都會說我這麼高，男朋友應該也很高吧，聽到時心裡還是有一些煩」，不過最令她煩惱的還是家人會因男友身高而反對。

對於身高問題，網友分成兩派意見，部分網友認為當事人不在意就沒問題，「妳男友一定是有妳看上的優點妳才會選擇他，其他人只是對他沒那麼了解而已」、「是那些人跟妳男友談戀愛還是妳跟妳男友談戀愛啊？」、「我177，男友160，交往了快2年，我爸媽也是覺得沒關係，如果妳自己都在意別人的感覺，我真心勸妳還是早點放手」。

另有不少人對此提出擔憂，「可以檢查一下是不是侏儒，如果是的話千萬不要生小孩，小孩如果是女生或許沒關係，如果是男生，他就要再體驗一次爸爸被周圍人歧視的生活」、「別說侏儒，155男生也別生小孩了」、「可以查一下拿破崙／吉娃娃情節，不少矮男因為覺得自身條件不如別人而產生自卑，而且自尊心也比其他人更強」。

不過也有網友駁斥怕被歧視的想法，「歧視是個人的問題，本來就該指正，自卑是因為自己容易受到他人影響 」、「被歧視的點這麼多，如果都要擔心小孩自卑，那擁有其他會被歧視的點的人也都不要生」。