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他見兒子跟繼女擁吻 網曝「合法關鍵」：不用怕婆媳問題

聯合新聞網／ 綜合報導
網友的兒子與繼女交往。圖片來源/ingimage
網友的兒子與繼女交往。圖片來源/ingimage

謎片情節真實上演！一名網友的妻子在20幾年前過世，留下他與10歲兒子相依為命，後來他再婚，對方也有一名7歲的女兒，想不到近日卻發現兩人竟在公園涼亭內擁抱親吻，讓他相當擔憂。不過其他網友也解釋，只要沒有辦理收養對方女兒，那依法兩人就可以結婚，還不需擔心婆媳問題。

一名網友在臉書社團爆怨2公社發文分享他的朋友近日經歷，20幾年前他的妻子過世，留下他與10歲兒子相依為命，後來他與一名帶著7歲女兒的單親媽媽再婚。

近日他回家經過住家附近公園時，發現他24歲的兒子與老婆21歲女兒竟在公園涼亭擁抱親吻，後來才知道，兩人早已對外宣稱是情侶，他擔心的詢問「請問各位，這樣是可以的嗎？如果日後結婚會合法嗎？」

其他網友則留言「法律上沒有不行，雙方未辦理領養，對方的爸媽法律上就不是自己的爸媽」、「沒有血緣關係，當然可以，只是雙方家人怎麼稱呼關係，再來面子問題，如果兩人相愛的話，就在一起吧」、「反正沒血緣，不是亂倫，若結婚了，親上加親」、「如果2人是正向的交往，我會樂見其成」。

許多網友都相當支持兩人戀情，紛紛留言祝福「實際上沒有血緣關係啊，兄妹只是稱謂，假如真的情投意合，也是一樁佳話」、「這應該就不會有婆媳問題了吧」、「這樣雙方不用熟悉新家庭了欸，一舉兩得」。

情侶 結婚 收養

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