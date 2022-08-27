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高二兒被訂「10條嚴厲家規」網一看傻眼：果然是亞洲父母

聯合新聞網／ 綜合報導
不少網友認為，管孩子太多，反而會造成反效果。 圖／ingimage
不少網友認為，管孩子太多，反而會造成反效果。 圖／ingimage

父母都會希望自己小孩「望子成龍、望女成鳳」，在求學階段，為了讓小孩不要學壞，認真唸書，因此會訂出一些規定要求遵守。近日有一名網友分享了朋友給高二兒子的規則，總共有10點，不少人看了覺得「適得其反」，更有人直呼「像在坐牢」。

一名網友在臉書「爆廢公社公開版」發文分享朋友給高二兒子訂下的規則，「我覺得尚屬合理，我以前過的生活跟他差不多，直到老爸去世之後，規定也隨著人消失了，男孩面臨當兵出社會，也會被各種規定束縛著，生活沒目標，無法打破規定，那就只能過著被束縛的生活」。

10點規定如下：

1.晚上11點前洗澡，非因考試或寫作業12點前熄燈睡覺，熄燈後不可偷用手機。

2.如果來電顯示是父母打的，一定要接聽或回電。

3.不能利用手機瀏覽色情圖片，不能發送身體隱私部位的圖片，也不能用手機或簡訊方式說一些害別人的話。

4.週一到週五，平日放學後10點以後禁止使用，除非有特殊原因。

5.必須配合參加父親指定的比賽（如科展、發明展、技藝競賽）或作業。

6.每週讀一篇英文短文，查完不認識的單字並通過測驗，若未通過停止使用手機、iPad等能上網的3C產品。

7.如果月考排名掉出10名以外，手機沒收不能使用。

8.國、英、數主科月考（同時）維持全班前5名，獎金1000元。

9.若違反以上規定，父母有權將這部手機收回。

10.學習歷程挑戰目標：

(1)多益900分(達標獎勵5000元）

(2)發明獎金牌 (達標獎勵5000元)

(3)科展特優 (達標獎勵5000元)

(4)參加全美展(達標獎勵5000元)

(5)至少參加2種技藝競賽並獲獎(達標獎勵3000元)

此文一出馬上引起網友熱議，不少人表示這樣會「適得其反」，「管好多...喜歡讀書的人不用搞這些，他自己也會讀，不愛讀書的你搞越多他越叛逆」、「亞洲父母呵呵」、「高二可以慢慢決定自己的未來了，我覺得會讀書就會讀書，不愛讀書就學一技之長，這樣好可憐哦..」、「父母永遠覺得自己是對的」、「是在坐牢？」、「兒子也應該對父母訂下規則，例如年收入不準低於公司十名外」、「自己做的到嗎？」。

不過也有人認為，「看起來不合理但好像也沒有過份要求」，「合不合理不予置評，因為每家的教育不同，但我只能說管的越嚴孩子越反感，你可以觀察一下家中規矩越多的孩子，心往往跟父母不同調甚至更叛逆」、「比起約束，還是讓小孩自己學會自制比較好，他如果懂得使用手機的機會成本自己能夠取捨，我覺得是最好的，畢竟都高二了有獨立思考的能力」、「反正我是不會理」。

網友分享朋友給高二兒子訂下的10條家規。 圖／爆廢公社公開版
網友分享朋友給高二兒子訂下的10條家規。 圖／爆廢公社公開版

高中生

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