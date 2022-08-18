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婚姻難題！她曝丈夫情緒勒索、難溝通 連兒女都支持：快離婚

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO老公變得難溝通、難相處，讓家中面臨婚姻危機。示意圖／Ingimage
原PO老公變得難溝通、難相處，讓家中面臨婚姻危機。示意圖／Ingimage

婚姻是許多人要去經營或面對的人生課題。Dcard有名女網友分享，自己與老公相差一歲，已結婚20年，但如今原PO老公變得難溝通、難相處，生活中遇到事情或爭執時，口氣態度都不佳、會否認是自己說過的話，導致家中氛圍常處於低迷狀態，甚至連小孩都支持原PO離婚

原PO表示，老公過去是個木訥寡言的人，隨著年紀增長、職場升遷後，漸漸地眼神變為凌厲、說話口氣變得不客氣，遇到事情或衝突時，都會第一時間推掉或是質疑，把事情一律導向羅生門做結束。

原PO舉例近期發生的事件，成年的兒子與他爸爸發生爭執，原因在於爸爸一直逼他做他不想做的事，兒子不順從便感受到爸爸使用冷暴力。

原PO找老公攤牌後，他卻當著兒子面大吵：「我沒有逼他！從頭到尾都沒逼過，我只是問，沒發現他真的不想而已，我沒有逼！」更質疑原PO：「冷暴力？隨便你們說，你們說有就有，我都承擔。」

原PO補充，事後兒子對爸爸很灰心，一向乖順的兒子也徹底反彈，自己從中協調，老公卻藉故對我破口大罵，還一副受害者的姿態說：「我從來沒逼過小孩！為什麼要這樣說我？」令原PO感到心累。

如今，原PO家裡徹底變成兩個世界，表示「我們過我們的，他過他的」，小孩更鼓勵媽媽離婚，說道「妳（原PO）沒發現，從頭到尾，爸爸都覺得妳沒資格跟他對話嗎？」

底下網友紛紛留言表示，「跟我爸一樣，現在全家人已經完全不跟他說話了，當空氣一般，不知道我媽在堅持什麼，一直不肯離婚」、「什麼職業的啊？會是職業軍人嗎」、「我們家也是，跟爸爸的確都沒什麼話可以講」、「這真的無解，關係需要靠雙方努力去做改變」。

另有網友建議去做諮商，「他現在有情緒勒索的情況，覺得你們應該要找家庭心理諮商聊一聊」、「去諮商，愈晚去愈慘，感覺是他的原生家庭帶給他的負面影響」。

離婚 婚姻

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