疫情下難找伴侶 中年女性尋凍卵

新冠肺炎讓社交機會減少，婦女紛紛凍卵保持生育能力！新冠肺炎造成民眾社交減少，超過75%的民眾都表示「約會變得更加困難」，女性就業率提高也延後女性步入婚姻的年齡，愈來愈多中年女性嘗試凍卵保持生育能力。但目前凍卵的金額仍相當高昂，而且成功率低，凍卵成為貴婦的特權。

疫情推升凍卵比例

《BBC》報導，新冠肺炎流行期間，女性想要凍卵的比例大幅上升。在美國，嘗試凍卵的數量比疫情爆發前，多出39%；在英國，去年查詢「凍卵」相關資訊的數量更飆升了50%。

《加州大學洛杉磯分校》指出，卵子冷凍技術最初擔憂患有重大疾病的女性，會因為接受治療而損害到生育能力，於1980年成功問世。生殖內分泌學者馬斯洛表示，目前冷凍卵子除了幫助病患之外，也能讓因為高齡失去生育能力的婦女，有成為母親的可能性。

一位嘗試凍卵的35歲民眾表示，「鑒於疫情始終沒有消退，認識新朋友愈來愈難，即使真的可以遇到適合的對象，也不想因為年齡因素就匆忙嘗試懷孕。」她分享說，隨著影音與社交平台的興盛，許多過去大家避而不談的事情，現在都變得觸手可及，透露「自己是在Instagram上發現冷凍卵子的資料」。

貴婦的特權

然而，目前大多數夠凍卵的女性都是36歲以上，受過高等教育的白人婦女。長期協助婦女度過不孕症、流產與懷孕的人士伊莉莎白表示，冷凍卵子並不便宜，導致此技術成為某些人的特權。如英國冷凍卵子的費用約為9千美元、美國則落於1萬到2萬的價格。

伊莉莎白強調，對新冠疫情的擔憂，近期詢問冷凍卵子的女性愈來愈多，其中也不乏非裔與拉丁裔女性。此外，避孕措施的興起，女性教育與就業的水平提高，加上托育政策無法發揮效果，許多女性仍覺得「不是生育的好時機」。

但冷凍卵子並不等於保證懷孕，冷凍卵子的年齡是相當重要的關鍵，在同樣冷凍了5個卵子的狀況下，35歲以下就凍卵的女性有18%的機率成功育兒，但如果35歲以上才凍卵的話，成功率就會下降到7%。【更多精采內容，詳見 】