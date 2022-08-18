她開冰箱見「衛生棉」嚇傻 天兵老公回覆引網友爆笑：邏輯沒錯

不少另一半會貼心的幫女朋友或老婆買生理用品，但卻因為不了解而做出有趣的事情。一名網友請老公下班去購買食材及民生用品，回到家後打開冰箱要拿食材時，卻看到「超熟睡褲被冰在冰箱裡」，令她相當傻眼並詢問老公，沒想到對方的回答竟讓她哭笑不得，「真不知道是有個神隊友還是豬隊友」。

一名網友在臉書社團「我愛全聯－好物老實說」發文，她有天工作晚下班，於是請老公下班先去採購食材及一些家裡要補充的民生用品，回到家後打開冰箱要拿時才出來時，餘光瞄到冰箱門上的層架擺了一個熟悉但又不該出現在冰箱的東西，「為什麼超熟睡褲會放在冰箱裡？」，本來以為老公是剛買完東西不小心放在冰箱裡，於是原po轉頭詢問，「你知道你把衛生棉褲放到冰箱裡了嗎？哈哈」，沒想到老公卻回答，「嗯？？那個不是要冰嗎？」，令她不禁更疑惑。

有網友回到家後打開冰箱時，竟看到「超熟睡褲被冰在冰箱裡」，令她相當傻眼。圖／我愛全聯-好物老實説

原po心想，「哪來的想法覺得這個是要冰的…？」，老公則不解地回她，面膜和一些保養品都有冰冰箱，「那個上面寫涼感不是也要冰的意思嗎？不然怎麼讓它涼？」，原po一聽相當傻眼，「那涼感衣、涼感巾是不是也都要冰？」，但看著好心幫忙又不知道做錯什麼的老公，原po真的不知道該笑還是該賞他白眼，此文一出，吸引不少網友熱烈討論。

網友紛紛稱讚原po老公，「很棒阿，雖然會錯意但很用心」、「而且還特別有個專屬位置，很可愛」、「好貼心，他有認真理解那個涼字」、「他把熟睡褲獨立放在一個空間，沒有跟食物混在一起，好細心」、「這位置大小還剛好，哈」、「太貼心了，捨不得罵」、「至少他很主動幫忙」、「真的添冰」、「天啊～妳老公實在是太可愛了！！！」、「我覺得他的邏輯沒錯耶」。

有網友則認為，多數男生連伴侶要用哪一種都搞不清楚，買回來可能就一袋東西躺在地上，「樓主老公會注意到樓主平常使用的東西的存放，提醒自己要記得放在冰箱裡，雖然很搞笑，但也很暖心」、「至少老公看到涼感還會幫你放冰箱，我老公任何東西回來都是放著不管！！這樣應該有安慰到你」。

不過，有網友表示，「冰了就不能拿出來了耶～不然水氣進去會發霉(不知道在認真什麼)」。