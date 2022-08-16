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人夫要求聘金、坐月子一律AA制 網酸：懷胎10月怎不分擔？

聯合新聞網／ 綜合報導
一對夫妻因丈夫凡事都要AA制，讓妻子崩潰喊「超後悔」。示意圖／ingimage
一對夫妻因丈夫凡事都要AA制，讓妻子崩潰喊「超後悔」。示意圖／ingimage

許多伴侶為講求公平會採行AA制平攤約會費用，但有一名人妻抱怨，老公不僅要求平日的生活費盡數平分，連婚禮聘金、產後坐月子等開銷都一律要她平攤，完全不考慮兩人的收入差距，讓她崩潰表示，「千萬不要跟萬事AA的人結婚，現在真後悔」。

一名人妻在臉書社團「匿名2公社」發文分享婚後與老公的AA制度，她表示老公一直以來將AA貫徹到底，從同住的房租、水電費、網路、第四台，到婚禮的婚紗照、喜宴均包含在內，令她難以接受的是連聘金都要AA，「我媽說要收聘金6萬，我老公也要我出一半，我不想出這錢兩人開始吵架了」。再到後來妻子懷孕，產後想去坐月子中心，丈夫依舊要求22萬由兩人平攤，妻子一聽直接氣到回娘家坐月子。

妻子接著表示，孩子出生後情況依舊沒有改變，反而連孩子的費用都貫徹AA，卻沒考量到兩人收入懸殊，「小孩費用現在一個月給我5000，他說我有育嬰補助津貼很足夠，等我出去工作保姆的錢再一人一半」，連育兒費都堅持平分讓妻子崩潰說，根本不知道為什麼要結婚生子，更奉勸眾人千萬不要找什麼都要AA的人，否則後悔都來不及。

許多網友聞言也替這名人妻抱不平，「照顧孩子跟家事有沒有AA？」、「離婚前記得要他把孩子住在妳子宮時的房租付清」、「這樣的男人不要也罷」、「連聘金6萬都要AA？這樣也敢嫁」、「AA不是問題，但懷孕生子屬於一方（女方）付出較多的事，老實說還要求AA實在太不近人情」、「懷胎十月的辛苦怎麼不也AA一下」。

有許多網友表示剛交往AA還算合理，但長久下來仍堅持萬事AA的千萬別嫁，「剛交往AA我覺得還行，交往幾年後還分那麼清楚真的可以考慮分手了」、「要AA就不要結婚」、「會不會離婚時離婚證書30元也要AA，我朋友就遇過這種奇葩」、「什麼都要AA，那單身就好啦」、「我跟妳一樣，現在也在後悔中」、「早知他是AA制男就別嫁了」。

結婚 聘金 坐月子 兩性關係

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