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閨蜜愛上同個健身教練求救兩性專家 網佩服：老師答得好！

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友向兩性專家黃越綏提問，自己和閨蜜愛上同一名健身教練，不知怎麼辦。示意圖／ingimage
一名女網友向兩性專家黃越綏提問，自己和閨蜜愛上同一名健身教練，不知怎麼辦。示意圖／ingimage

好姐妹愛上同一個男人該如何是好？一名女網友向兩性專家黃越綏請教，自己和閨蜜愛上同一名健身教練，但對方的態度很曖昧，感覺只是想保持中立，並刻意遊走在兩姐妹之間，這實在很令她困擾。

她坦言自己真的很喜歡這名健身教練，可是又不想失去閨蜜的友情，「妳能給我指點迷津嗎？」而黃越綏簡單用幾句話便「突破盲腸」，讓大多數網友底下留言一面倒認同，稱讚「老師所言甚是」、「直接」。

黃越綏回應該名女網友指出，愛情可以是無限的浪漫，其中包括了天方夜譚式的癡人說夢話，但真愛假不了，否則就是愛情的騙子。她的看法認為「愛情是希望明確的佔有，而非曖昧的裁判。

黃越綏說，該名女網友和閨蜜同時愛上健身教練的這份情感或許為真，「但我卻不認為教練真的已經愛上妳們其中的一位，因此好自為之，加油並祝福。」

貼文一出引起討論，有網友表示「老師所言甚是」、「老師一針見血切入重點！」、「這是實話，他愛的是妳們的鈔票 可以買更多的鐘點」、「我也覺得健身教練只是在經營客戶而已」、「老師~說得太真切了~佩服~」「真的不要自作多情。」

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