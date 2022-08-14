國中妹瘋南韓女團「體重=身高-120」公式 網嚇：要餓死才算瘦

「要夠瘦」才是美？一名女網友日前在網上分享一段與國中表妹的對話，意外發現現在的國中女生嚮往一套南韓女團標準身材的計算公式，「體重=身高-120才算瘦」，讓她相當詫異，許多網友一聽也不禁吐槽道「當女生還真難」。

這名網友透過Dcard發起討論串，她首先發問「體重=身高-120」才算瘦嗎？原PO首先表明自己的身高168公分、體重落在52至53公斤之間，心態也是抱持著「平時不太在意體重，只要健康、是自己喜歡的樣子就很好了」。

不過，原PO某天在家族聚餐時和表妹聊了起來，表妹勸她「至少要減到48公斤才會是最好看的身材」，還拿出南韓女藝人的照片當作理想身材的範例，表妹透露希望可以擁有173公分、47公斤的好身材，當個九頭身辣妹。

表妹也分享同齡的國中生妹妹都嚮往南韓女團的超完美身材，「K-POP女練習生的標準身材公式是『身高減掉120的體重』，這樣在螢幕上最好看」，這番發言讓原PO相當驚訝，納悶「明明才只是個國中生，怎麼會有女生要瘦成紙片人才好看的觀念」。經過和表妹的談話後，原PO不禁開始反思，「到底是真的需要減肥，還是社會的審美觀太病態？」

國中女生瘋迷南韓女團的身材標準「體重=身高-120」公式，認為要符合公式才稱得上理想身材。 圖擷自 Dcard

貼文一出引來大批網友討論，許多網友使用這套公式算出所謂的「理想體重」後都被嚇了一大跳，直呼「這就是小紅書觀念，藝人因為上電視有放大效果，才需要這麼瘦」、「現在不管什麼年齡都被灌輸愈瘦愈好，當女生真難」、「現在人的審美要有多瘋就有多瘋耶！天天都有人要把自己餓成紙片人」、「現在哪個女團只要胖一點點，都會被拿出來檢視」、「容貌焦慮喔？瘦到腿看起來都快斷了，一點都不好看～」、「還是用BMI當指標比較人性」。

不過也有人認為「小紅書上也有很多文章在說『肉肉女很漂亮』的文章，主要還是看接收者本身怎麼解讀」、「前幾年流行骨感紙片審美觀，最近是健身風氣盛行，是因為『物極必反』才開始有不同聲音出現，骨感美、肉感美兩面都很多人關注」。