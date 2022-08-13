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老婆愛吃海膽！寵妻魔人豪灑4萬3包場 日料老闆驚呼：跪著做

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有一名日本料理餐廳老闆遇到了「寵妻魔人」，只因為老婆喜歡吃他們家海膽，就決定花4萬3千元包下餐廳。 圖／ingimage
近日有一名日本料理餐廳老闆遇到了「寵妻魔人」，只因為老婆喜歡吃他們家海膽，就決定花4萬3千元包下餐廳。 圖／ingimage

每個人對待感情的方式不同，有男人在結婚後，為了給妻子更好的生活，認真賺錢養家庭，有人則是婚後性格轉變，讓妻子抱怨不斷。近日有一名日本料理餐廳老闆遇到了「寵妻魔人」，只因為老婆喜歡吃他們家海膽，就決定花4萬3千元包下餐廳，驚呼「真是長見識了」。

微風建一食堂在臉書發文寫道，近日遇到一名帥哥老闆，因為知道老婆愛吃他們家的海膽，因此傳了訊息表示要包下一個中午，請他們不要接待其他客人，包場總共花費為4萬3600元，該男子也表明「只要我老婆開心都好」，時間還沒敲定，台幣就已經送上。

老闆驚呼第一次碰到寵妻魔人，願意花高價包場，只為了讓老婆開心。 圖／微風建一食堂
老闆驚呼第一次碰到寵妻魔人，願意花高價包場，只為了讓老婆開心。 圖／微風建一食堂

業者也表示，從談話中可以感受到，只要老婆開心，都能付出一切的心情，不過因爲2個人要吃包場價，要搜集的食材很極限，很多東西不是隨時隨地有錢就能買到，加上夫妻兩人完全不喝酒，但業者表示老婆大人真的是貴人，還開玩笑說「我知道外面有餐廳叫『坐著做』，我們餐廳要升級一下，叫『跪著做』了」。

此文曝光後已經超過4千人按讚，網友紛紛留言，「這種的永遠都是別人家的老公」、「我也超想要遇到這種寵妻魔人，這樣可以把自己一生交給他，絕對會辛福」、「我以為我在看言情小說⋯霸道總裁系列的⋯」、「只要我老婆開心都好，說這句話就不是每個男人都會說的了」、「安太座比安太歲重要」。

海膽 日本料理 餐廳

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