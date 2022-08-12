婆婆餵她吃臭酸剩飯 霸氣娘家出動3台車幫搬家辦離婚

婚姻中常出現婆媳問題，少數惡婆婆會欺壓媳婦，有網友抱怨，近日出車禍的她無法下廚處理三餐，想不到同住的婆婆不只不幫忙，甚至拿酸掉的剩菜剩飯給她吃，委屈的她向家人求救，霸氣娘家立刻出動6個人、開3台車到婆家替她搬家。

一名網友在臉書社團匿名2公社發文表示，她近日因為車禍意外導致腳骨折、手撕裂傷，因此無法自行下廚張羅三餐，想不到同住的婆婆卻不斷找麻煩，不只不幫忙煮飯，只願意泡泡麵給她吃，甚至還會拿前晚吃剩的飯菜打發她。

該網友說，有一次婆婆給她吃的剩飯剩菜也沒有加熱，她向老公反應，老公卻只說「不可能，我媽絕不會這樣做」。忍無可忍的她便偷偷錄影，想不到這次婆婆給她吃的剩飯甚至酸掉，婆婆面對質疑還回答她「東西熱過了就可以吃了」。

該網友表示，她把影片傳給嫂嫂，告訴她「我想回家了」，嫂嫂立刻將影片傳到家人群組，3小時後她的爸爸、媽媽、哥哥、嫂嫂、弟弟、弟妹便開了3台車到婆家，所有人協助她把行李搬走。

該網友說，離婚辦好後她也告訴前婆婆，「以前我們像一對母女，為什麼有錢的大嫂嫁來之後，妳對我態度差180度大轉變？」她也無奈表示，「我很慶幸在這段婚姻裡我沒有小孩，為什麼這種事會發生在我身上」。

其他網友紛紛留言「你要高興你有可靠的娘家、沒有小孩然後成功離婚了」、「三台車來接你，一整個超可靠的家人。別難過，沒孩子才斷的乾淨」、「有好的家人真的很重要，慶幸你的嫂嫂、弟妹都對你如自己姊妹那麼好，還好在生育前看清老公和婆婆，不然真是一輩子受罪，這次骨折算是因禍得福嗎？」、「你有靠的住的娘家，離開那種家庭是你的福氣」。