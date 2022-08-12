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原來他們都是自學生！桌球神童林昀儒、體操精靈丁華恬

聯合新聞網／ BabyHome
孫振從小在家自學，成為台灣霹靂舞國家隊的一員，進入國家運動訓練中心培訓，要為台灣搶到2024巴黎奧運門票。（圖片來源／IG:quake_chan​）
孫振從小在家自學，成為台灣霹靂舞國家隊的一員，進入國家運動訓練中心培訓，要為台灣搶到2024巴黎奧運門票。（圖片來源／IG:quake_chan​）

【編輯：武美齡】

前進2024巴黎奧運霹靂舞賽事 孫振從小在家自學、沒穿過學校制服

霹靂舞（Breaking）將在2024年首度納入奧運競賽項目，全世界僅有16位選手能躋身賽事殿堂，目前世界排名第16的孫振，相當有機會代表台灣出賽。

今年23歲的孫振他出生於921大地震那一年，他的英文名就取名為Quake，讓人印象深刻，而他其實是一位自學生，一輩子沒穿過學校制服。孫振的父親是醫師、母親為工研院員工，自學教育由母親一手包辦，因此得以讓他的舞蹈天分發揮得淋漓盡致。

11歲那年，孫振看到鄰居大哥哥跳街舞而受到啟發，對舞蹈產生濃厚興趣，並在家人的全力支持下展開超過十年的練舞人生。因為在家自學，孫振有許多時間可投注在練舞上，從小就夢想著希望讓世界看見台灣的霹靂舞，不過當年霹靂舞還不流行，因此他只能在家看著影片自己練習。

看到兒子對跳舞如此瘋狂，孫媽媽於是帶著他到處拜師學藝，在網路上找到教街舞的團體，拎著當年害羞的兒子一起加入，如今孫振已成為名聞國際各大賽事的霹靂舞國手。

圖片來源／IG:quake_chan
圖片來源／IG:quake_chan

用行動支持兒子興趣的孫媽媽，甚至把家裡客廳的電視挪開，空出大空間讓兒子能隨時練舞；跳舞練習、比賽受了傷，孫媽媽也立刻擔任救護小隊替兒子療傷，買止痛藥、貼痠痛藥布樣樣來。

從小自主安排學習的孫振，目前走入體制內大學就讀台北市立大學運動藝術學系，也希望兼具運動科學知識，此外他更賽事上表現亮眼，不但2020年拿下台灣霹靂舞國手選拔賽積分賽冠軍，2021年還一舉獲得Red Bull BC One Cypher台灣大賽冠軍，代表台灣前往波蘭出戰Red Bull BC One外卡賽拿下八強好成績，更代表台灣前進巴黎參與霹靂舞世錦賽，在國際頂尖好手環伺下成功挺進32強。

現在孫振的新身分是「運動員」，成為台灣霹靂舞國家隊的一份子，並加入國家運動訓練中心進行培訓，期望為台灣搶到2024巴黎奧運門票。

台灣桌球神童林昀儒 小五起在家自學

圖片來源／Lin Yun Ju 林昀儒 FB
圖片來源／Lin Yun Ju 林昀儒 FB

另一位家喻戶曉的桌球國手「小林同學」林昀儒，打進東京奧運桌球男子單打前四強，並與鄭怡靜搭檔在混合雙打賽事中奪下銅牌，其實也是體育專長的自學生。

林昀儒從小學三年級開始接觸桌球展露天份，有「桌球神童」之稱，小五起就申請在家自學，排定合適的課程與教練，每天進行6~8小時的訓練不喊苦。此外，為了能和國外選手溝通，還特地找家教1對1學英文，曾有媒體報導他一周固定上2堂課英文課，還在練球之餘努力拚到多益710分，可見自學對運動選手來說必須兼顧自由和自律，學習並不輕鬆。

圖片來源／Lin Yun Ju 林昀儒 FB
圖片來源／Lin Yun Ju 林昀儒 FB

林昀儒的父親林學宜是宜蘭大學休閒產業與健康促進學系教授，母親陳貴玲是壯圍國中退休校長，林學宜曾分享對兒子的教育採「適性發展」，不逼兒子做不喜歡的事，例如教練曾要求打球時要喊出聲音才有氣勢，但林昀儒天生個性溫和，硬要求大聲吶喊反而變得不會打球了，因此順著他的個性「適性發展」，於是林昀儒才有了現今桌球場上「沉默殺手」的稱號。

國高中都在家自學的林昀儒目前就讀輔仁大學體育學系，預計在2023年畢業，輔仁大學校方也表示，林昀儒個性謙虛有禮，沒有球星架子，平時除了訓練，只要受邀校內各種大小活動，都一定會親自出席。

體操精靈丁華恬 暑期夏令營意外開啟體操之路

圖片來源／IG:huatianding
圖片來源／IG:huatianding

有「體操精靈」之稱的體操選手丁華恬同樣也是自學生，她於2019年亞洲體操錦標賽為中華隊奪得第一面女子平衡木金牌，並代表台灣參加2020東京奧運體操比賽，成為台灣女子體操第一人。

從小喜歡翻來翻去的丁華恬接觸體操後一玩就玩出興趣，幼稚園時，父母幫她報名了暑期夏令營，意外開啟了丁華恬的體操之路。從起初的「好玩」到決定投入訓練，丁華恬在國三時發現升學壓力逐漸增加，要兼顧體制內教育和體操訓練實在為難，因此家人替她找到了解決之道：自學。

從國三起投入自學的丁華恬目前和林昀儒一樣，就讀輔仁大學體育學系，她更入選2022世界體操錦標賽國手選拔賽，獲得榜首。

圖片來源／IG:huatianding
圖片來源／IG:huatianding

這三位在家自學的運動選手，共同點皆為從小對特殊體育項目展現濃厚興趣，並獲得家長支持及全力栽培，陪伴孩子走出另一條路，可見選手自學趨勢在體育界逐漸成長，除了家長需要投注心力陪伴外，往往也必須投入大量資源，並在訓練、學業間找到平衡點。

東京奧運 兒子 體育

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