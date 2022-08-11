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家有高中生家族旅行去哪好玩？網：沒有媽媽的地方都好玩

聯合新聞網／ BabyHome
圖片來源／​pixabay
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【文：武美齡】

學齡前的孩子，只去家裡附近公園都覺得好玩，但隨著年紀增長，出遊地點的選擇也得更豐富有趣，才能滿足他們的需求及喜好。一位求好心切的媽媽在「599坐火車慢遊台灣」社團發文詢問：「請問家裡有高中生的爸媽都帶去哪裡玩？」原想蒐集青少年喜歡的景點資訊，沒想到大批網友跳出來指出「景點選擇」對大孩子來說根本不是重點。

有網友認為青少年出遊好不好玩的關鍵，取決於「旅伴」，「沒有媽媽的地方都很好玩」、「要學會放手，這個年紀不喜歡跟父母出遊了！」、「高中生最喜歡的是自己跟同學玩，再在無聊的地方都不無聊了」、「跟朋友逛街逛整天也不累，跟爸媽出遊一到景點就問什麼時候要回家」。

也有一群家長含淚說出和高中生孩子一起的出遊心聲，「帶他們出去玩，只是換個地方打遊戲而已」、「跟父母出去都說無聊、擺臭臉」、「拍照時他們還會說不要拍我喔！不然就是戴墨鏡+口罩」。

另一派家長則認為不論孩子年紀多大，只要親子關係良好，全家一起出遊仍是最幸福的回憶，而其中有小撇步能讓青少年更投入旅行，「從小只要有空就常帶他們出去，自然孩子就會跟了，我家的兩個大學了也是跟啊！」、「讓孩子們排行程、父母再做修正，我剛環島回來，小孩雖然一路碎唸，但問她們下次要再環島嗎？還是都+1，因為她們有收獲！」、「我家孩子也是說我們選的地點好山好水好無聊，後來請孩子安排行程，我們也樂的輕鬆！」、「我們出門都是三個媽媽帶三個小孩，小孩是同班同學，同學一起出門比較不會無聊。」

適合青少年的旅遊景點

1.緊張刺激型

「哪裡熱鬧他們就往哪裡去，花蓮、宜蘭的沙灘車，飛行傘，S U P 立漿⋯這些緊張刺激的他們都愛」、「去海邊玩水上遊戲、浮潛、泛舟、遊樂園、露營、密室遊戲等等」、「和孩子一起做一件很酷的事，例如騎車環島、當背包客。」

圖片來源／pexels
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2.投其所好型

「我家小孩愛水的，所以海邊、水樂園之類的都愛」、「我家大學生跟畢業生常常跟我出去玩和度假，投其所好，例如海邊玩水、美食之旅」。

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3.可以跟同學炫耀型

「只要是IG打卡的景點，孩子還會要你幫忙拍照到不要不要的喔！」、「帶他去可以跟同學炫耀的地方，不要去那種老人登山活動，像是去台南文青之旅，或是最近高雄光榮碼頭有小海豹可以拍照，應該不錯。」

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4.吃好住好誘惑型

「今年升大二的女兒說之前旅遊都沒跟到，這次吵著要跟，其實只是想吃好料跟住飯店不用付錢」、「基本上高中生出遊，沒來個五星級的飯店，可能不太想和爸媽出遊」、「我是個美食主義者，也是個喜歡出去玩的人，兒子會受美食的誘惑跟我出門」。

每個家庭的教養及旅遊方式各異，身為爸媽一定最了解自己孩子的喜好及心情狀態，建議家庭旅遊前先和孩子做好溝通達成共識，並參考過來人家長的經驗及意見，相信一定能找到最適合你家的家庭旅遊安排方式。

環島 父母

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