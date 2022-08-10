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房內傳來啪啪聲？女大生當陪玩保母 意外揭雇主驚人秘密

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女大生為賺取生活費，在求職網站上應徵陪玩保母工作，卻發現雇主的驚人秘密。
一名女大生為賺取生活費，在求職網站上應徵陪玩保母工作，卻發現雇主的驚人秘密。

一名女大生為賺取生活費，在求職網站上應徵陪玩保母工作，某天工作時意外聽見男主人房內傳來拍手聲，原以為對方是在練「甩手功」，沒想到仔細一聽卻發現驚人秘密。

一名女大生在Dcard分享，她身為家中的長女，底下有2個弟弟、1個妹妹，因此她從小就練就哄小孩、講故事、陪玩等技能。上了大學後，為了賺取生活費，靠著曾有照顧小孩的經驗，順利應徵上一份陪玩照顧的工作。

她表示，雇主是住獨棟的雙薪家庭，礙於疫情關係，小孩目前留在家照顧，女主人要外出工作，男主人雖然是在家工作，但基本上都關在房間裡，因此該份工作相當輕鬆。

然而，某次她到家中照顧孩子時，想說讓孩子看影片打發時間，她趁空檔出去裝水，結果卻聽見男主人房內傳來「拍手聲」，讓她滿臉疑惑，想說男主人年紀也不大，為何需要練「甩手功」。

怎料，她仔細一聽才驚覺男主人是在「做愛做的事」，且對象還不是女主人，因為她下班時對方才剛回家。

最後，原Po完全不敢置信，自己竟然遇到如此戲劇化的事，「但這讓我每次照顧小孩時，都會靠近門一點，想要逮住他們阿，不行，這樣我會餓死」。

文章曝光，許多網友們紛紛笑說「原Po小孩緣也太好，從製造到生出來照顧都有參與到」、「照顧現在小孩、還有小三小孩，賺翻」、「我支持揭發再收封口費賺翻」、「會不會那房間的女人，是前保姆，原來是選妃流程」、「也太八點檔了」。

另外，也有人提供建議，「如果要講正經的話，不要告知比較好，對於雇主家的事，除了跟工作有相關以外，其他通通都要當作沒看見沒聽見」、「要有職業操守啊，老闆付你錢，你要口風緊，不該說的不要說不該問的不要問」。

保母

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