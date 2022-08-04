父母嫌工程師男友「賺太少」 網一看嘆：門當戶對是真的

男女交往若要步入婚姻，父母要保障孩子的生活品質，不免會擔心對方的薪資及條件。一名網友表示自己家境不錯，歷任男友也都是富二代或醫二代，現任男友則是畢業2年的工程師，年薪約70萬，但父母卻常常嫌男友賺太少，令她相當煩惱，於是想問問網友們「工程師的薪水以大眾來說真的算少嗎？」。

一名網友在「Dcard」心情板發文，她家裡家境不錯，媽媽是皮膚科醫生、爸爸則是經營建設公司，歷任男友家境也不錯，都是富二代或醫二代，或許是因為這樣父母很少干涉她的感情生活，直到她和現任男友在一起，男友是畢業兩年的工程師，加上年終年薪約70萬，他的父母是一般上班族。

原po爸爸一開始常說「我們家跟他們家價值觀不合」、「他們這種工作，薪水就算會升也不能升到哪裡去」、「他令這樣跟一般年輕人比不太行」、「出去吃飯是不是都是你要付錢」，很明顯嫌男友賺得太少，她為了不讓父母反對也盡力講男友好話，現在父母會主動買東西送他，吃飯時也蠻開心的，但他們偶爾仍然會提到男友的薪水要買房、養小孩很困難，還好有幫原po買好幾間房了，令原po有點火大，於是想問問網友們，「工程師的薪水以大眾來說真的算少嗎？現在大部份年輕人月薪都領多少？」。

網友紛紛表示，「爸爸，可是歷任男友都沒辦法走到最後啊」、「有這種爸媽每任都很難走到最後」、「你是獨生女嗎？你家家境很好，你爸媽是在擔心你階級下沉吧」、「反正妳又不缺錢，幹嘛一定要找有錢的，找個相處舒服個性好的不就好了，是妳在過生活又不是妳爸媽」、「你家境真的很好耶，你男友如果不會自卑，然後如果他婚後不會被數落應該都還好吧」。

有網友則認為，原po和男友生活環境確實有差，「妳爸媽不是一般人等級的，怕妳遇到吃軟飯的而已，不要說年薪70萬很少，300萬他們也不會覺得多，除非妳男友有什麼才能創業賺大錢，不然他的上限就在那，妳爸媽看得很透澈，如果他真的有什麼才能，請他對妳爸媽說，莫欺少年窮」、「古人說門當戶對是真的，你們環境差太多，代表價值觀和生活習慣也會有很大差異，早晚問題都會浮現的，另外工程師賺70萬算蠻少的，這兩年新人好一點都150了」。

有網友則認為，男友的年薪太少，「工程師70萬比剛出社會還低」、「工程師不是電資的話，不會比一般人多賺多少錢，除非去輪班」、「我覺得你父母說的很有道理，工程師薪水沒什麼了不起，而且你可以看你男友目前做這幾年的升職和加薪狀況，如果很緩慢沒有起色，那你要小心，科技業都有個壽命，做不久，而且科技業公司大部分喜歡新鮮的肝，如果你男友40歲前沒有至少升個小主管，那就準備中年失業吧，過來人建議，你可以參考」。