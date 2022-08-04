情侶因「穿比基尼旅拍」鬧翻 網一面倒挺男友：問題在攝影師

時下許多網紅模特兒會在網上找尋合作的攝影師，其中在旅館等室內進行的「旅拍」也是一種常見的拍攝形式，作品通常為清涼的大尺度照片。一名女子近日卻因想穿比基尼旅拍與男友發生爭執，她強調自己有身體自主權無須經過男友同意，多數網友則直指關鍵不在尺度，而是與攝影師單獨出遊。

一名女網友在Dcard上發文抱怨，她先前已在網上與互惠旅拍的攝影師敲定時間，但男友一看到她準備去旅拍的「露下乳」比基尼便大發脾氣，甚至直接已讀不回，讓她十分惱火，「想紀錄自己的身體有錯嗎？難道旅拍還要穿高領，我要不要罩住臉算了？」她更主張自己有身體自主權，「還要陪同不覺得很奇怪嗎？況且對方也是小有名氣的旅拍攝影師，難道我男友做什麼事我不放心就都要跟嗎？」於是她將事情po網，請廣大網友評評理。

不料文章一出，網友反而一面倒勸女方將心比心，「立場互換妳不會介意嗎？男友只穿一條三角褲給女攝影師兩人單獨旅拍？」、「當然可以自己決定，但今天是有另一半的人也必須尊重一下對方，找雙方都能接受的平衡點」、「我是覺得身體自主歸自主，但尊重男朋友的意見也很重要」。

有不少外拍模特兒也坦言旅拍有一定風險，「我自己本身也是麻豆，拍這種比較裸露的一定都會問過男友，然後一定約男友有空陪我的時候去，旅拍本來就要自己顧慮安全，不是每個攝影師都不會亂來」、「通常旅拍會帶另一人（小幫手）前往喔，保障雙方安全及避免發生不必要的誤會，若是有另一半，就男女朋友一起去」、「不要以為只是拍個照而已，還有很多妳不知道的事情」。