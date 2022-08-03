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人妻玩線上遊戲偷交男友喊「想追求愛情」 網酸：妳會後悔

聯合新聞網／ 綜合報導
一位人妻玩線上遊戲，認識了現在的男友，想跟老公離婚反被網友酸「妳會後悔的」。示意圖／Ingimage
一位人妻玩線上遊戲，認識了現在的男友，想跟老公離婚反被網友酸「妳會後悔的」。示意圖／Ingimage

結婚是人生大事，不過當無法白頭偕老時，有些人會選擇離婚來讓彼此自由。日前一名人妻表示，自己跟老公從小是青梅竹馬，最近剛結婚滿一年，老公家境優渥，讓她免做家務，但她迷上了線上遊戲，還在裡面交了男友，並要求老公離婚，直言「我只是想追求自己的愛情錯了嗎？」網友看完批評「妳會後悔」。

一名人妻在臉書「匿名2公社」發文表示，自己跟老公結婚滿一年，因為老公家境優渥，讓她平時不用做家務，只要逛街、買東西，做自己喜歡的事情就好，但她指出，最近自己迷上一款線上遊戲，並在遊戲裡認識現在的男朋友。

原PO的男友不在乎她已婚，還願意等她離婚，讓原PO直呼「男友給我滿滿的安全感，他會趁我老公不在時，打電話關心我。雖然我們沒辦法馬上見面，但我們約定好了，只要我和老公一離婚，就會馬上見面同居」。不僅如此，原PO男友還說「現在的他或許什麼都沒有，但以後一定會努力，讓女友過上好日子」，原PO對這句話也深信不疑，直呼「我想真的愛情，就像是我跟男友這樣」。

於是原PO跟老公攤牌要離婚，老公得知後「很生氣，還砸了原PO的電腦，告訴她『妳的那位男友只是一個騙子』」，讓原PO不解喊「完全不懂他這麼做的意義是什麼？憑什麼一副假裝愛我的樣子，批評我的男朋友？我已經厭倦過這種平淡的生活了，甚至我也不愛他了，還能怎麼一起過下去？我只是想追求自己的愛情錯了嗎？」

文章曝光後，引來網友熱議，許多人批評「日子過太爽，開始覺得無聊，然後從外面找愛情，這種出去後，真的過了苦日子，有9成9的機率會哭著要回來」、「妳以後會後悔」、「妳的男朋友沒辦法讓妳過現在無憂無慮的生活，要想清楚」、「妳傻了嗎？不要麵包只要愛情，妳會後悔的，別失去了再來後悔也來不及」、「妳放過妳老公吧，他值得更好的女人」。

愛情 離婚 兩性關係

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