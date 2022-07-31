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約到天菜！台大男「1行為」讓她看傻 結局曝光網狂酸：套路好深

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友表示，日前在網路上認識一位台大天菜男，沒想到見面吃飯時，男方的種種行為讓她超傻眼，掀起網友熱議。 圖／ingimage
一名女網友表示，日前在網路上認識一位台大天菜男，沒想到見面吃飯時，男方的種種行為讓她超傻眼，掀起網友熱議。 圖／ingimage

隨著科技發展，不少人會透過交友軟體認識新朋友。然而，就有一名女網友PO文表示，日前在網路上認識一位台大天菜男，外型帥氣、講話幽默，沒想到見面吃飯時，男方點了一大堆，還說他忘記帶現金，最後甚至將餐點打包，說要給媽媽當宵夜，種種行為讓原PO超傻眼，貼文掀起網友熱議。

該名女網友在《Dcard發文表示，近日認識了台大工科男，「外在條件是我的菜，講話幽默，常常互丟梗圖，跟想像中的理工男不太一樣，整體條件PR90以上，很難想像他單身」。

之後兩人相約看電影，原PO貼心買了一些小吃和爆米花，一切看似順利，「正當我這樣想的時候，沒想到是劣化的開始」。看完電影後，男方仍覺得有點餓，於是兩人去吃麵線，「結果他洋洋灑灑點了一堆，但有說今天忘記帶現金，回家轉帳給我」，甚至還指著原PO問服務生「她是護理師，你們有沒有醫護人員優惠？」最後男方還把她點的其他東西打包帶回去，說要給媽媽當宵夜。

回家後，原PO看到男方在IG貼出拿鈔票當比例尺拍晚餐的畫面，她便主動跟對方要回今天的錢，沒想到居然顯示「user not found」，讓她忍不住大嘆「哭啊，這是在演哪齣，這算是另類的人財兩失嗎？仔細想想他三句不離媽媽的徵兆就已經不對勁」。

文章曝光後，引發大批網友熱烈討論，紛紛回應「妳誤會啦！其實他本來是想跟媽媽請款，結果媽媽不給他只好封鎖妳」、「傻爆眼，這個到底臉皮多厚」、「媽寶看過那麼多，第一次看到這麼沒氣魄的媽寶」、「套路好深，以後建議先看銀行餘額，跟問存摺是不是放在媽媽那裡好了」、「該不會台大也是捏造的吧」、「哇靠，帥哥騙吃，什麼新操作」。

台大 媽寶 交友軟體 Dcard

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