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哥因女友懷孕向他「借30萬辦婚禮」 網傻眼嘆：登記200解決

聯合新聞網／ 綜合報導
網友的哥哥最近奉子成婚，卻缺錢辦婚禮。示意圖/Ingimage
網友的哥哥最近奉子成婚，卻缺錢辦婚禮。示意圖/Ingimage

結婚是人生大事之一，婚禮可以盛大舉行，也能簡樸辦理。日前有一網友發文提到，他哥哥的女友最近懷孕，兩人打算奉子成婚，但哥哥卻想向原PO借錢辦婚禮，原PO雖拒絕了好幾次還是一樣。這讓他不禁發文直呼：「借錢結婚不覺得很丟臉嗎？」

網友在「爆怨公社發文提到，最近哥哥的女友懷孕了，兩人打算結婚，不過哥哥卻向他借30萬元辦婚禮。原PO一口拒絕，並表達自己的看法：「為什麼結婚還要跟家人借錢才能結婚？婚禮一定要辦嗎？你現在借錢結婚，未來孩子的費用是不是都要找家人借？」

不過哥哥依舊打電話來拜託他，這讓原PO感到困擾，上網求救「我只覺得很煩，有什麼方式可以保全兄弟情，又可以不用借錢嗎？」原PO對哥哥行為覺得納悶：「為什麼要給女方一個交代，要把家人拖下水拿錢出來？」直呼這種行為「很丟臉」。

許多網友提出建議，「叫你哥有錢再補辦啊」、「那你就借十萬吧？這樣損失不至於太大⋯又能顧情面」、「是不能登記嗎⋯結婚還要借錢才能結的話，這婚不如不結吧」、「難道沒錢就無法結婚嗎，登記結婚只要200解決」、「再怎麼窮養小孩一個月的基本開銷至少一萬！婚禮籌錢辦，那育兒的錢呢？」

婚禮 懷孕 爆怨公社

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