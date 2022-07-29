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公公答應孫「生個姑姑陪妳玩」1年後竟成真 眾人驚：將來誰養？
一名媳婦去年曾在臉書社團分享，某天公公和她女兒說，「阿公、阿嬤生一個姑姑陪妳玩好不好？」，當時她還以為是在開玩笑，怎料一年後公婆竟還真的生了一個女兒。
該名女網友在臉書社團「爆怨2公社」指出，2021年6月7日時公公很認真地問孫女，「要不要生一個姑姑陪妳玩？」，她聽完整個人嚇傻，心理狂罵三字經，「什麼畫面啦，我無法想像我要煮月子餐給婆婆！爸，你知道你在說啥嗎？」。
然而，事隔一年多後，公婆竟還真的生了個女兒，讓她再度發文，｢不知道還有沒有人記得我2021年的這個po文...阿公真的生了一個要來陪我女兒玩了」。
文章一出，立刻引起網友們暴動，紛紛留言「難得小姑不是毒菇，是可愛的小金針菇」、「阿公老當益壯阿嬤老蚌生珠！」、「慘了，看看這位小姑將來誰養」。
不過，更多人好奇原po公婆的實際年齡是幾歲，而根據該社團管理員透露，原po去年曾說過婆婆才40歲出頭，因此懷孕屬合理範圍。
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