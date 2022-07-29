她換戰袍旅館激戰 一通「鬼來電」驚覺被劈腿！渣男竟提這點要求

日本一部知名鬼片「鬼來電」，其中經典的詭異鈴聲，仍令許多人記憶深刻。然而，一名女網友分享，她小時候看完該部片就做了好幾天的惡夢，沒想到如今一通「鬼來電」竟成為她揭穿男友劈腿的鐵證。

該名女網友在Dcard表示，她精心準備戰袍和男友到摩鐵，打算享受魚水之歡，但當男友去洗澡時，他的包包內卻傳來超大聲的鬼來電鈴聲，讓原po聽了瞬間頭皮發麻，她循著聲音來源，才發現男友還有另一支手機。

她仔細一看，是一名來電暱稱顯示「寶貝」的人打給男友，讓她滿頭問號「我沒有打給他，為什麼還有另一個寶貝，難道是這間旅館真的鬧鬼？」。她鼓起勇氣接起電話，電話另頭卻傳來一名女生的聲音說，「寶貝！剛剛看到你說你身體不舒服要先休息，好點了嗎」。

原po知道自己被劈腿後，趁男友還在洗澡就自行離開了，並將那支手機放在床上，等男友一出來就知道發生什麼事了，怎料隔天男友傳訊息道歉，表示自己不想分手，除非她答應打「分手炮」，讓原po氣得大罵「為什麼這輩子會遇到這樣的爛人，有夠荒唐！」。

文章曝光，讓網友們紛紛笑說人真的比鬼還可怕，「恭喜原po解脫」、「噁男噁到吐，真的是時間管理大師、我終於知道為啥鬼來電的鬼是女鬼了」、「這不是鬼來電，是救妳於水火之中的天使聲音」、「渣男怎麼這麼瞎」。