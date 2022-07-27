營造小開嫌棄女友「你爸捕魚的」 網揭真相：隱藏版好野人

現代男女交往，是否會講求門當戶？有位營造小開日前上網抱怨，說交往後首度到女友家吃飯，意外得知女友爸爸職業是「捕魚的」，他埋怨女友不早說，還表示早知道的話，男方家人可能不會同意交往，讓女友氣炸。

原po在臉書社團《匿名公社》中發文，說與女友交往5個月，女友曾提及爸爸是漁貨商，但他第一次應邀到女方家吃飯，「才知道原來她爸爸只是捕魚的，家裡有3艘漁船，請好幾個外籍漁工在作業」。

原po難以接受，斥責女友怎不早說「妳爸是漁夫」，她反問，「我爸爸是什麼職業很重要嗎？」，他認為雙方身分有差，營造商老爸如果早知情，應該不會同意交往。這番歧視性的言論，惹怒女友，氣到5天都沒有理他。

網友也炸鍋，「是你配不上她」、「放開那女孩吧她值得更好」、「你家裡有皇位要繼承，千萬別跟什麼漁夫的女兒在一起，玷污了你高貴的王子身分」、「你以為你的家庭多尊貴，還瞧不起漁業咧」、「你知道你的這種想法，已經讓多少人看不起你了嗎」、「分手吧，不要害人家了」、「你還人家自由吧，我想很多人在排隊」。

有人道破真相，漁船所費不貲，「捕魚是隱藏版好野人」、「她爸爸是船長，不只是漁夫，還有有三艘船很厲害了，應該賺比你家還多」、「這是船東了吧！比漁貨商還高大上啊！一點都不比營造商差，說實在的，營造商很多都是蓋到爛尾跑路的」、「你家可能連一台漁船都買不下去」、「自以為高尚？不知道捕魚的都是搬現金在買房？」、「初戀的爸爸是遠洋船長，她說如果我願意娶她，她爸就送我一棟房子」、「包工頭的兒子嫌棄家有3條船的船東女兒」。