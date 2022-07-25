40k女給1萬孝親費被嫌少 媽要求「從小到大」生活費

父母辛苦將小孩扶養長大後，有些人會希望自己老了以後還可以在金錢上依靠小孩，不過一名網友就分享她月薪四萬，但她媽媽嫌月給一萬孝親費太少，還要求外加生活費，這讓其他網友看了搖頭，「家裡算得太清，好像是有點傷感情」。

原PO在Dcard上以「媽媽要我把從小到大的生活費還來」為題表示，她的工作月薪約四萬起跳，自己想給家裡一萬，但媽媽覺得還不夠，並希望以後家裡的生活用品支出除以四，也就是除了孝親費，還要支付生活用品四分之一費用。

原PO媽說，「總要把以前給你們的生活費要回來吧」，她打算把買機車、床與手機的錢還給家裡，「但我覺得生活用品除以四太誇張了吧，我說都給生活費了除以四是什麼意思，她說就像是你出去住的生活開銷一樣啊」。

她媽總是覺得要把花在小孩身上的錢拿回來，雖然原PO的爸爸不希望這樣，但家裡主要是媽媽作主，因此就算有表示反對，最後還是導致她媽更不爽了，這讓原PO苦惱，「真的是我給太少了嗎？還是怎樣跟媽媽溝通會比較好」。

網友紛紛留言，「妳媽有義務把妳養到20歲，這是義務！不用給她沒關係，但是，妳也有義務養她65歲至死亡」、「講得好像妳未來不用錢一樣，我建議妳就一直跟她哭窮，說真的沒辦法，就說包含生活支出最多就一萬，千萬別妥協！繳一次這輩子就被吃死死了」、「薪水不用真實上報！」、「有時候裝窮也是一種方法，不要跟媽媽說實際領的薪資，沒有三節、沒有年終，媽媽只要跟妳拿錢，就說沒有，試了幾次，媽媽就會放棄了，有時候媽媽會一直開口，是因為開口就有，如果真的受不了，就搬出去吧！雖然會增加生活成本，但內心是自由的」。

也有認為原PO媽媽要錢是合理的網友，「家裡生活用品除以4，我覺得還行吧，也不是要妳把以前的生活用品除以4，是工作以後生活費自己負擔的概念？不過家裡算得太清，好像是有點傷感情」。