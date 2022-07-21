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夫酸妻「在家專心追劇」不工作 網反嗆：顧孩比上班還累

聯合新聞網／ 綜合報導
一名丈夫抱怨老婆只在家專心顧孩子、專心追劇，都不願出去工作，讓他快得憂鬱症。示意圖／ingiamge
一名丈夫抱怨老婆只在家專心顧孩子、專心追劇，都不願出去工作，讓他快得憂鬱症。示意圖／ingiamge

現在物價、房價皆漲，雙薪家庭比以前更加普遍，但幼童的照顧問題也考驗著年輕父母。日前一名網友抱怨「我一人養全家，還要負擔房貸、車貸，太太只要在家顧兩個孩子，不願意去外面工作，每天專心追劇，讓我快得憂鬱症了」。貼文一出，讓不少網友反嗆這位老公「顧孩子比上班累」、「做完家事，忙完孩子的事情後，不能追劇嗎？」

一名網友在「爆料公社抱怨，夫妻結婚後就搬出來自住，孩子一個剛上幼兒園，一個快要2歲了，但老婆自從生下第一胎後，就沒有去外面上班，先前溝通「第一個孩子上幼兒園之後，家裡開銷會增加，希望她能夠去上班」。

現在第二個孩子已經快2歲了，老婆還是沒有去找工作，讓原PO抱怨「她只想在家顧小孩，每天專心顧兩個孩子、專心追劇，連我爸媽都幫她說話，認為自己的孩子自己顧比較好，錢夠用就好。

原PO接著表示「我負責家裡所有的開銷，不論房貸、車貸、水電費跟伙食費，真的感覺很累，快得憂鬱症了，連我爸媽也會跟我說：『30年前也是爸爸養育一家五口，為什麼以前他可以，你卻不行？』」

貼文一出，引發許多網友批評，有人直言「專心追劇這四個字太傷人了」、「顧二寶、專心追劇這句話很傷人，我顧小孩除了熬夜沒有什麼叫做專心追劇，我連上廁所都不能專心」、「我寧可上班也不要負責顧小孩，比上班還要累」、「老婆在家只有顧小孩跟追劇嗎？家務不用做？衣服不用洗曬收摺？環境不用打掃？」、「你確定只有顧小孩追劇？家事一堆是不用做嗎？」、「做完家事忙完小孩不能追劇嗎？當媽媽連放輕鬆的權力都沒有？」

但也有人站在原PO立場，建議他「兩個人能溝通討論分配好有共識才是最重要的，不然長期下來，雙方都只會覺得累，現在環境不比以前了，老公會覺得經濟壓力負擔大，老婆顧小孩也是不輕鬆的，現在只希望能遇到體諒各自不容易的另一半就好」、「我想你老婆應該是離開職場太久，離開社會太久，要回職場會有焦慮！所以才會不想在踏入職場！不過全職媽媽也是很辛苦的」。

全職媽媽 爆料公社

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