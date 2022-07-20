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老公外派新加坡過超爽 她「獨自顧二孩」直言：陷入瓶頸

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO的先生被派駐新加坡，留她自己照顧孩子。示意圖/Ingimage
原PO的先生被派駐新加坡，留她自己照顧孩子。示意圖/Ingimage

日前一名女網友發文提到，她的先生獨自被外派到新加坡3年，原PO和家人一起照顧孩子。不過最近她發現老公在新加坡的生活很快樂、多采多姿，讓她既羨慕又忌妒，開始對生活提不起勁。

女網友在「匿名公社」發文表示，今年是她老公被派駐新加坡的第三年，兩人結婚12年，有兩個孩子，而原PO是一位會計師，目前她和公婆娘家一起照顧兩個孩子。原PO提到，在先生出發前，她曾表示在異地難免孤單寂寞，不介意先生在外發生的事情，而一直以來先生也沒做過讓她不舒服的事。

不過她最近發現先生的生活都在逛街、上健身房、聚餐、旅遊等，讓她羨慕又忌妒，甚至陷入瓶頸。原PO發現最近自己對孩子越來越沒耐心，甚至不知道自己要的是什麼。她提到，自己有很多朋友，不過一方面不想把別人當垃圾桶，另一方面也懶得和他人「分享」，於是發文求助「真的不知道這樣的狀態該怎麼解決、抑或得等自己多久？」

許多網友留言表示，「妳不是嫉妒，而是少了一張機票」、「妳需要的只是自己私人獨處的時間」、「適當的舒壓，才是面對眼前一切事物的最好辦法」、「妳的願意分享讓我有受到鼓勵，我覺得妳是好獨立的女性」、「找到自己的興趣，去學東西做東西或是可以尋求心理醫生幫助，加油！」

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