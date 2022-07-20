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女友買「這物」直呼超有效 男一看悲喊：瞬間綠光罩頂

聯合新聞網／ 綜合報導
網友偷看女友手機，卻發現對方去燒感情蠟燭。示意圖/Ingimage
網友偷看女友手機，卻發現對方去燒感情蠟燭。示意圖/Ingimage

不少網友常分享自己偷看另一半的手機後，意外發現一些不可告人的秘密。一名網友發文提到，日前為了準備女友的生日禮物而偷看對方手機，卻發現自己「綠光罩頂」。

男網友在「Dcard發文表示，最近女友生日快到了，因此偷看對方手機看她想要什麼，沒想到卻在IG聊天紀錄中發現，去年（2021）兩人剛在一起時，女友曾燒「感情蠟燭」，而男方名字居然不是原PO，讓他瞬間覺得綠光罩頂。

且女友在燒完蠟燭後，還向賣家表示「超有效，謝謝」，原PO勃然大怒直呼「小姐，妳有個每天送妳上下課，月經還會準備紅豆湯的男友欸」。原PO表示，目前還沒向女友攤牌，他們在一起不久後便同居，他認為女友「應該是沒有實際出軌的舉動」，一想到這件事還是讓他有些疙瘩，不禁猜想他們倆是什麼關係。

許多網友留言表示，「會不會是前男友，那時候還想挽回」、「直接攤牌吧」、「我覺得過去就算了，你們現在感情穩定就好」、「為什麼我都遇不到這種男人，我都是照顧人的部分」、「我也是想男友送生日禮物，記得他都會截圖喜歡的衣服在相簿就打開看，結果看到幾張他傳給朋友的截圖，是幾天前和前女友的對話…初戀就這麼苦，不相信愛情了」。

生日 出軌 Dcard

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