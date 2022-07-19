哥吉拉夫妻鬧離婚少了一關鍵？網友抓出LINE背景圖大貓膩

一只哥吉拉公仔引起離婚事件爆紅，在爆系管理員出面澄清該文原PO確有此人，且妻子是「漂亮女生」；但有網友在管理員的澄清文下方質疑，怎麼在多張完整LINE對話擷圖中，都沒提到被設成對話框背景圖的「那位小孩」。

依照兩人結婚六年推算，若兩人有小孩頂多就是像圖中照片那樣，大概是幼稚園小孩的年齡，網友質疑照片中在溜滑梯內爬行的孩子，「應該是他們的孩子吧？那為什麼他們的談論過程中，都沒有談及小孩扶養的問題呢？」

不少網友也加入此一話題，認為不說孩子只說房子，「要的是房子啊！要孩子幹嘛？」也有人說，其實「這問題與你無關阿！」、「其實是親戚的小孩？」有網友認為，該留言似乎「突破盲點」，會不會「只有哥吉拉是真的」，直指這可能是創作文的貓膩。