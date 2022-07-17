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另一半這特質超NG 眾人紛紛喊：再好都直接分手

聯合新聞網／ 綜合報導
網友指出，「容易暴怒、大男人主義、逃避責任，我直接讓他下去，不管他對我好不好」。示意圖／ingimage
網友指出，「容易暴怒、大男人主義、逃避責任，我直接讓他下去，不管他對我好不好」。示意圖／ingimage

交往前後的差別每個人都不太一樣，一名網友就分享她男友在交往後，變得容易暴怒、大男人主義、愛逃避責任，其中「暴怒」被大多數網友詬病，「暴怒這點真的不行」。

原PO在Dcard以「女孩們能接受這種男生嗎？」為題表示，她男友交往前後差蠻多的，交往前對於不感興趣的女生完全不搭理，朋友跟她自己都覺得男友是個很隨和的人，雖然沒什麼想法，但對人都保持友好的態度，好好先生的感覺。

但交往後，控制慾跟佔有慾變很強、容易暴怒、大男人主義、有點愛逃避責任與稍微媽寶等情況，她嘆「其實撇除這些他也是對我很不錯的，踩到雷點才會爆炸，平常也會主動認錯」，她好奇「女生們能接受男友這樣嗎？」

網友紛紛留言，「能解決就試著解決，不行就謝謝再聯絡了」、「控制慾太強，恐怖情人必備」、「我覺得沒有不行，看你們要不要好好溝通的問題」、「如果妳想要一種活在恐懼之中，不知道什麼時候會踩到地雷，可以跟他繼續在一起，但主要還是看妳跟他在一起的時候開不開心，如果跟他在一起妳都不能自由自在地開心做自己，那就不要浪費時間，長痛不如短痛」。

許多網友都表示容易暴怒的人很危險，「容易暴怒這個不行 ，連我是男生都無法，他會暴怒，以後說不定就會動手，情緒管理不好」、「暴怒、逃避責任這完全不行啊，溝通都沒用嗎？」、「控制不住自己情緒的完全不行」、「控制跟暴怒太扯了吧～超討厭這種交往前後差異太大的人，沒辦法現在男生很多很愛包裝」、「暴怒這點真的不行」、「會兇我的我真的沒辦法，到底憑什麼」、「容易暴怒、大男人主義、逃避責任，我直接讓他下去，不管他對我好不好」。

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