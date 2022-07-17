前夫領身障兒子補助卻不養家 她氣憤網建議「提告」

政府設有身心障礙補助，提供有需要的弱勢家庭幫助，日前一名女網友抱怨，已經跟前夫離婚5年多，婚姻期間男方多次精神出軌，兩人離婚後患有腦瘤的大兒子監護權歸男方，不過前夫一邊領著大兒子的補助戶頭，一邊把兒子的照養責任丟給婆婆，讓她看不下去，直呼「臉皮真的很厚」。

一名女網友在「爆料公社」發文表示，她與前夫離婚後，大兒子監護權歸男方，最近男方再婚與現任妻子重組家庭，但前婆婆突然聯繫她，詢問「能否幫大兒子重辦帳戶，因為前夫兩個月沒有給婆婆家用，卻領著大兒子帳戶的身心障礙補助，又不接電話」。

原PO聽完後，氣憤指出大兒子因為腦瘤，常年插鼻胃管需人24小時照護，前夫用大兒子領補助的戶頭，卻不給前婆婆照顧費，一年領兩次「中低收、家扶補助、身心障礙、縣府和市府癌症兒童補助」。

她回想男方的臉書，常常曬「認真工作、額外兼職、愛妻又是好父親的形象」，讓她以為前夫已經年紀到了，想法比較成熟，但聽完前婆婆的敘述後，原PO指出，「覺得這個人很不要臉，你新家庭跟我沒關係，但拿生病的兒子補助，來養現在的家庭是怎麼回事？有擔當請用自已的薪水養家」。

對此，網友也批評「可以提告喔」、「這種裝優質好男人的都很垃圾」、「你也能提告，因為他領補助卻不把錢用在兒子身上，證據你要偷偷用錄音筆或是錄影，讓前婆婆說出來，這樣也能贏得兒子監護權」。