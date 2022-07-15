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外籍人士宜居國「紐西蘭倒數第二」！這兩原因是關鍵

老婆不做家事也不顧小孩 夫怨2萬家用還嫌不夠喊要加倍

聯合新聞網／ 綜合報導
網友抱怨他的老婆平時不幫忙做家事、顧小孩，卻還要求提高家用費。示意圖／ingimage
網友抱怨他的老婆平時不幫忙做家事、顧小孩，卻還要求提高家用費。示意圖／ingimage

婚姻必須靠兩人維持，若另一半不願付出，對方難免感到不平衡。有網友抱怨，他每月給老婆2萬元家用，但平時生活費仍是他負擔，老婆只負責幫小孩買晚餐，近日還要求提高家用費到4萬元，他不解反問「錢花去哪？」老婆竟爆哭喊著「要離婚」，還鬧到推倒小孩，讓他氣到抓狂。

有網友在臉書社團「匿名公社」發文表示，他的老婆沒有上班，家中有一對6歲的雙胞胎，平時水電、瓦斯、電話費、第四台、學費都是由他負擔，兩人也沒有房貸、車貸壓力，他每月薪水10萬元，給老婆2萬元家用費。

該網友說，他老婆需負擔的花費僅有平日晚餐，平時早餐是他晨跑後順便買回家，也是他叫小孩起床上學、吃早餐，常常三人出門了老婆還在睡覺，老婆平時也不太會下廚，假日他會買菜煮飯給全家吃，他的衣物等是自己購買，老婆若要買小孩衣服也會跟他拿錢。

然而該網友的老婆仍認為2萬元不夠用，要求提高到4萬元，他不解反問「錢花在哪裡？」老婆竟哭著說要離婚，甚至收拾行李準備回娘家，兩個孩子哭著阻止她，反而不小心被她推倒，該網友崩潰表示，「完全不體諒我是想逼死我嗎？」

其他網友也相當傻眼，留言「如果連小孩還小時都沒在照顧，那麼這種的有跟沒不是一樣？剔除掉還可以把省下來的錢給小孩更好的生活。感覺上留著也是禍害」、「你為甚麽要娶一個公主兼女兒的女人回家？」、「公主病上身⋯無法無天」。

還有網友說，「兩萬如果只是吃飯一定夠，但是女人還要治裝、保養品、化妝品之類的，真的要買兩萬是不夠的，建議你找個適當機會跟他好好的規劃用錢的地方，如果真想跟你繼續走下去的，會理解你的難處，反之就放手吧」。

離婚 婚姻

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