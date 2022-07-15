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中年大叔被女同事煞到重燃戀心 外遇曝光「有家歸不得」下場悽慘

聯合新聞網／ 綜合報導
一位50歲男性和職場同僚外遇，但被老婆發現後男子被趕出家門，而且還有離婚和資產不保的可能。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位50歲男性和職場同僚外遇，但被老婆發現後男子被趕出家門，而且還有離婚和資產不保的可能。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

結婚是共組家庭的大事，而如果出現感情裂痕，導致雙方必須離婚，也將影響整個家庭成員。近來在日本，就有這樣的一起感情糾紛。

根據日本媒體「FRIDAY DIGITAL」報導，一位化名「健一」的50歲男性，過去和一位學生時代的學妹結婚，至今已過了20年，小孩子也都長到能夠獨當一面的年紀了。一年半前，他在職場認識一位38歲女性，由於對方曾經遭到家暴而離婚，因此正處在單身狀態。

這位女性在職場工作相當認真，而且記憶力超群，馬上就成為了公司的即戰力。看著她努力奮鬥的身姿，健一也深深受到吸引，即使已經年過50，卻產生了年輕時戀愛的感覺。兩人一開始是相約外出吃飯，想說抒發一下平常工作的壓力。但久了之後，雙方便發展出更進一步的關係，健一也因此經常晚歸。

就在三個月前，健一在外出差三天，回家時卻發現自己被鎖在門外。當他傳LINE要妻子開門時，妻子卻冷冷回應「你的家在這」，並且給他一個離家走路約10分鐘的公寓地址。而他的私人物品，則被裝入紙箱放在該房間內。

目睹此舉，健一也知道自己外遇的事情曝光了。雖然試圖和妻子溝通，兒女也認為父親應該早點道歉，總之先看能不能回到原本的家為優先，就算走上離婚一途也好。但健一發現妻子早就準備好了律師，做好馬上離婚，並且奪走健一所有的資產的準備，讓健一感到舉步維艱。目前只能靠著偷偷存下的私房錢，在猶如學生套房的狹小公寓裡，持續著過一天算一天的生活。

離婚 結婚

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