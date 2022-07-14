妹子「吃香蕉方式」遭男友姐糾正吃相難看 網反虧：難怪嫁不出去

情侶穩定交往一段時間後，自然會去拜訪對方家人，這時第一印象非常重要。然而，就有一名女網友PO文表示，妹妹初次去男友家做客，飯後吃香蕉時，卻遭男友姐姐指責吃相很難看，讓她超傻眼，貼文掀起網友熱議。

一名女網友在臉書社團「爆怨2公社」發文分享，自己的妹妹日前去男友家做客，吃飯過程相當愉快，飯後全家到客廳吃水果，「桌上擺了切好的西瓜和香蕉，妹妹心想西瓜多汁還要吐籽，不方便吃，所以選了一根香蕉」，沒想到才剝開外皮正要往嘴裡送時，男友姐姐突然出聲阻止「香蕉這樣吃相很難看哦！」接著教導吃法「首先剝皮後，用另一隻手剝一節慢慢吃，吃完再剝一節再吃，女生要這樣吃才雅觀」。

原PO聽完後，直呼「不過是吃一根香蕉哪來這麼多禮數？媽媽也沒教我啊，我家男女老少都是這樣吃，沒問題啊？有，也是男方家有事吧！」

文章曝光後，網友紛紛留言回應「吃個香蕉都要管，以後嫁進門還得了」、「哪來那麼多毛病！要人家別那樣吃，先切好再拿出來啊」、「自己思想不正說人家不雅觀...第一次聽到吃香蕉要那麼講究」、「還沒進門，大姑就開始家庭教育了...真要嫁千萬別住一起呀」、「姐姐很明顯在下馬威」、「男友姐姐這樣吃是嫁不出去的」、「看來姐姐很懂吃」、「姐姐應該是老司機」。