媽寶老公「非40坪台北房」不住 網傻眼力勸：沒共識建議單身

不少情侶穩定交往一段時間後，若要步入婚姻，便得面對買房、生子、開銷等現實的經濟問題。日前就有一名女網友在網路上發文，透露自己和男方都是台北人，但因為房價太高，所以建議男方可以買房在新北市，沒想到男方語出驚人表示「非台北市不住」，令她相當傻眼。而貼文曝光後也掀起討論，甚至有網友直呼「你們不要結婚就好了！」

日前一名女網友在臉書「靠北老公2.0」上發文，透露自己和男方都是台北人，最近在討論婚後要住在哪裡，原PO提議「台北市房子買不起，我們買新北市」，但男方卻馬上反駁，「我才不要住那種地方，不能台北市租房子嗎？（新北）環境髒髒的」。原PO無奈回應，「你知道台北市的房租有多貴嗎？繳房租不如繳房貸」。

沒想到事情還沒結束，男方卻反問原PO，「很貴嗎？我表姐她結婚一樣也租房子啊！（天母）40幾坪」。男方接著還把媽媽搬出來，「我媽說要買房子就要買台北市，而且要40坪，不然不要買，租房子就好了，反正遲早也要搬回來住」。

經過一連串爭論後，原PO忍不住開酸，「買台北市你媽要出錢嗎？我要買新北我可沒叫你或你媽出錢，我家那麼大，交通又方便，是你不願意住我家，所以才說買房子的。你家那麼小，你房間連衣櫥都沒有，根本沒辦法住2個人」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「妳老公王子病這麼嚴重，妳以後真的要好自為之了」、「欸欸欸！新北市沒有得罪他」、「沒共識建議單身就好」、「不要結婚就好了，你們不適合結婚」、「很明顯價值觀有差異，妳老公就是買不起台北房子，還硬要住台北」、「這樣都喬不好，你們結什麼婚啦」。