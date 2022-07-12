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男友夢到「會中大獎」狂買樂透 她檢驗結果：真中了！

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，男友說自己夢到「中大獎」，原本她只當作笑話看待，後來拿了驗孕才發現，自己已經「中獎了」。圖擷自Dcard
一名女網友分享，男友說自己夢到「中大獎」，原本她只當作笑話看待，後來拿了驗孕才發現，自己已經「中獎了」。圖擷自Dcard

每當大樂透開獎前夕，民眾都會到彩券行購買樂透，期望獲得巨額財富。日前一名女網友分享，男友夢到「中樂透」，於是買了很多張大樂透，還擺好招財陣法，沒想到後來真的「中獎了」，他們驗孕發現已經懷了寶寶。

一名女網友在Dcard表示，她跟男友交往三年半，兩人都是勤奮的打工族，平常樂於跟對方分享生活瑣事，有天男友突然興奮的告訴她「我夢到我會中大獎」，還強調「我們以後不愁吃了」，當時原PO只認為男友在說笑，不把他的夢當一回事。

沒想到男友開始買大樂透，還一口氣買了幾十張，搭配「招財陣法」，告訴原PO「連心裡測驗都說我是夢中賺錢」，讓原PO哭笑不得。事後樂透全部槓龜，浪費了好幾千塊。

一名女網友分享，男友說自己夢到「中大獎」，原本她只當作笑話看待，後來拿了驗孕才發現，自己已經「中獎了」。示意圖／Ingimage
一名女網友分享，男友說自己夢到「中大獎」，原本她只當作笑話看待，後來拿了驗孕才發現，自己已經「中獎了」。示意圖／Ingimage

原本男友還想繼續買樂透，但原PO表示「我身體不舒服，逼男友把買樂透的錢給我用，免得連看醫生都不夠」，她敘述身體狀況「以為是腸胃炎，時常會嘔吐、發燒，吃藥又反覆嘔吐，這時男友指出「該不會是懷孕中獎吧！」這時原PO心想不妙，馬上買了驗孕棒，發現「果然懷孕了」。最後，原PO表示「兩人都很喜歡小孩，雙方長輩也期待有新生兒的到來」。

對此，許多網友獻上祝福「太好了，恭喜當媽媽」、「讀到最後也太甜蜜了吧」、「心理測驗應該備註『會懷孕』」、「這根本就是閃光文」、「這是什麼超展開，但還是很恭喜」。不過也有不少網友擔心他們的經濟狀況，直言「打工族、連看醫生的錢都沒有，又說要把孩子生出來，會不會連奶粉都買不起」、「不知道該替你高興還是擔心，兩個都是打工族，代表家裡沒有到非常有錢，這真的該生嗎？」

大樂透 懷孕

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