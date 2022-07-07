房東推銷女兒喊「交往租金減3000」 男友心動網勸她：快放生

許多人在外縣市求學就業，就會有租屋需求。日前網友發文提到，男友的房東對他很好，甚至提出和房東女兒交往，每月就減免3000元房租，讓男友很心動。

網友在「匿名公社」發文提到，男友租屋處的房東太太對他非常好，時常噓寒問暖還送東西，對原PO卻白眼或無視。一開始原PO以為是男友比較有長輩緣，因此沒多想。

沒想到房東太太卻問原PO男友要不要和她女兒認識，起初原PO男友表示自己已有女友，房東太太卻不以為意：「認識一下又不會怎麼樣呀」、「你又不是已經結婚，當然可以認識其他女孩子呀」。還說如果原PO男友很喜歡房東女兒，還可以幫忙湊合。如果順利交往，每月房租就給他減3000元，若結婚，那間房就給她女兒當嫁妝。

原PO男友很心動，和房東太太說會再考慮，還很興奮地把這件事告訴原PO，並安慰她只是表面交往，不會動心，也沒有要分手。但原PO卻很生氣，不知該不該相信男友。

許多網友留言表示，「笑死人了，你男友回應再考慮看看，這種男人還要？直接讓他滾！」、「若妳男友真的很開心，那妳就可以放生了」、「可以分手了，詛咒嗆大力一點」、「我覺得女兒是假的餒，我猜也許房東太太要親自出馬」。