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他求父母贊助頭期款不成 被催生還遭嗆「貪長輩養老金」

聯合新聞網／ 綜合報導
年輕人買房不易，生小孩更是一大筆開銷。示意圖/Ingimage
年輕人買房不易，生小孩更是一大筆開銷。示意圖/Ingimage

對年輕人而言，買房並不容易，更遑論背房貸還生養小孩。日前有網友發文抱怨，當初父母成家時，長輩有贊助他們買房頭期款，現在換他要買房，試探父母可否借頭期款，卻被認為是要貪他們的養老金。

網友在「Dcard發文提到，最近要結婚買房，卻因預售屋太貴，中古屋頭款較高，一直下不了手。原PO提到，之前和父母聊天時，聽聞當初他們結婚買房，都有向各自長輩借200-400萬，後續也沒有還回去。

如今原PO要買房，試探是否能向父母借頭期款，他及未婚妻的父母卻都說他們是在「貪養老金」。原PO表示，父母不是沒錢，而是手上有北市房產加上7千多萬投入股市，早早退休卻沒安全感。

原PO抱怨，他與未婚妻倆人月入十萬也買不起房，父母卻急著要他們趕快備孕生小孩，目前他們只能變更計劃，打算婚後繼續租房，他說：「只是有點不爽，父母當初自己也啃老，現在只是希望幫忙年輕人，卻不認帳…」。且雙方父母都希望他們一定要宴客，他直呼：「都買不起房了是要多高調宴客。才五十幾就急著當皇帝皇后，要晚輩服侍他們」。

部分網友認同他的觀點，「我覺得沒能力就不要結婚吧，有小孩更辛苦。兩代之間本來就沒有誰欠誰」、「直接嗆不贊助以後沒得抱孫」、「上一代有給哦？我是覺得上一代有給的話也要給下一代比較好，類似把家族力量傳下去的概念」。

不過另一派網友認為父母沒義務要幫他們付錢，「好了啦，反正他們也沒說錯啊，說好聽一點叫幫助年輕人，但事實就是要他們把養老金拿出來阿，你自己也想有借無還拿他們的錢買房子就不用演那麼多了」、「原來現在父母內建給小孩頭期款的義務。父母沒這個義務好嗎！同理你們沒錢就說沒錢，你們也沒有宴客和備孕的義務」、「其實我覺得家人真的很有能力願意給資源要好好珍惜，可是若家人沒有意願或者沒有那個能力時，真的也不能強求或者是埋怨」。

Dcard 買房

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