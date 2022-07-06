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他的愛情從幫陌生小弟弟擦藥開始 神轉折網狂讚：像電影情節

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享他五年前遇到現在老婆與兒子的故事，讓不少網友感動地說，「好溫暖好感人，好像電影情節」。示意圖／ingimage
一名網友分享他五年前遇到現在老婆與兒子的故事，讓不少網友感動地說，「好溫暖好感人，好像電影情節」。示意圖／ingimage

一段戀情的展開有好幾種方式，不過有一名網友就分享一段有如電影情節般的開頭，並說「你付出的善良終究會回到自己身上」，有其他網友看了便感動地說，「活在這社會中本來就該幫助人，謝謝你做了好榜樣」。

原PO在Dcard分享他五年前遇到現在老婆與兒子的故事。他當時還是位研究所剛畢業的菜鳥公務員，有天他偶然遇到一位膝蓋破皮，坐在地板上哭的小弟弟，了解後才知道小弟弟的爸爸過世了，而他媽媽在幫他買東西，所以身邊都沒有大人，原PO便狂奔回家拿醫藥箱幫忙擦藥。

不久後，弟弟的媽媽回來了，是一位只比原PO大幾歲的女性，她看到兒子的腳受傷，心急如焚地跑過來並不斷向原PO道謝，結果後來發現這對母子是跟他住同一層的鄰居，在離別之際，他便被邀請週末去他們家喝下午茶。

原PO後來也發現這位媽媽是他台大的同校學姐，當時正在讀在職碩士。他當時便跟學姐說，單親媽媽、職業婦女、在職學生這些身份加諸在她身上一定很沉重，「如果凱凱（弟弟的小名）需要照顧或幫忙，隨時告訴我沒關係，我只要有能力一定會盡量幫。」之後，他會陪弟弟寫作業、玩耍、偷偷教他打電動等，也因為這樣，他原本閒得發慌的週末也過得很充實。他學姐上完課後，就會煮好飯請他帶弟弟回家，大家一起共進晚餐。

一段時間後，他們就開始交往了，也因為他跟弟弟的相處方式其實早就已經像一對父子，所以當時的決定對他來說一點都不難適應，他們便在交往一年後決定結婚，原PO也正式向法院申請收養凱凱做他的兒子。直到現在已經過了四年，多生了一個妹妹，一家人都很幸福。

原PO最後表示，「善良地過好每一天、對待每一個人，單純不帶心機地跟人相處，不要總是計算著自己可以從別人身上得到什麼，而是想著你可以帶給別人什麼，幸福總會悄悄的來到你的身邊」。

網友看到都紛紛留言，「推原PO的愛情觀，祝白頭偕老」、「好溫暖好感人，好像電影情節」、「想要讓自己生活好過，就得學會用心地對待每個人，活在這社會中本來就該為他人帶來幫助的，謝謝你做了那個好榜樣」。

親子 婚姻

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