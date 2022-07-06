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男友求婚3天後秒提分手 準未婚妻曝這項要求遭打臉

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友抱怨，交往兩年的男友於上週六(2日)在一間普通餐廳向她求婚，不料三天後對方就提了分手，原因只是因為她認為男友的求婚不夠有「儀式感」。示意圖/ingimage
一名女網友抱怨，交往兩年的男友於上週六(2日)在一間普通餐廳向她求婚，不料三天後對方就提了分手，原因只是因為她認為男友的求婚不夠有「儀式感」。示意圖/ingimage

一名女網友抱怨，交往兩年的男友於上週六(2日)在一間普通餐廳向她求婚，不料三天後對方就提了分手，原因只是因為她認為男友的求婚不夠有「儀式感」，讓她難過直呼，「你們不覺得他太過份了嗎？交往2年了他說分就分？到底把我當成什麼？我只是要一個求婚儀式錯了嗎」。

該名女網友在爆料公社APP「匿名公社」表示，男友當時在一間普通餐廳，布置幾顆氣球和幾束花，在幾名好友見證下與她求婚，但她卻感到十分不悅，因為她早已和男友說過，「一生一次的求婚，我想要浪漫一點的，可以讓我感動的那種，至少以後回憶時可以跟孩子說，他爸爸以前對我有多好」。

原po表示，自己當下雖然收下戒指，但沒有答應求婚，並要求補辦一場更盛大的求婚儀式她才肯點頭，不料男友聽完當場爆氣，狂吼說他沒錢了，信用卡也因為買戒指刷爆了，頻頻問她到底還想怎樣。由於當時餐廳內還有很多人，原po感覺很丟臉便離開了，事後傳訊息向男友解釋，「我不想怎樣，只是想要一個隆重又浪漫的求婚儀式」。

她指出，每個女人都希望擁有一場隆重又浪漫的求婚儀式，她也不貪心，不期望男友像閨蜜的老公包下高級餐廳，還布置滿走廊的玫瑰花，她自認提出的要求已經很卑微了，也體諒男友的薪水不高，「但在普通餐廳求婚哪個女人可以接受？」，結果男友已讀不回訊息兩天後，主動提出分手，同時要求歸還戒指，讓她滿腹委屈，「你們不覺得他太過分了嗎？交往2年了他說分就分？到底把我當成什麼？我只是要一個求婚儀式錯了嗎？」。

文章一出，眾人則紛紛認為，「婚前感動越大，婚後失落越大」、「一克拉不便宜欸...一台國產車直接交在妳手裡了還想怎樣」、「沒有公主命別生公主病」、「如果是我的話，寧願男友把錢存起來或拿去投資，真的相愛只需要登記就夠了」、「版主說的是妳想要的，你也應尊重男友想要的，雙方沒有共識就趁早分手」。

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