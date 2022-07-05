婆婆心寒…兒買房只幫出100萬被嫌少 媳婦怒控：霸占公公遺產

婆媳問題自古難解，只要有一方猜忌就難以和平共處。一位女網友盡可能的不干預兒子婚後的生活，沒想到卻因為金援買房出的錢不符他們期待，而遭到媳婦在背後痛罵「控制兒子、霸占公公遺產」。其他網友見此情節除感嘆兒子不孝，也奉勸天底下的父母「要對自己好一點」。

「原本以為只要顧好自己，不給孩子添麻煩，就不會變成巫婆，但看來是我想的太簡單了。」這名女網友在「匿名公社」發文指出，由於她25歲結婚時吃了不少婆婆的苦，警惕自己千萬不能重蹈覆轍，所以兒子婚後都不打擾他們，即使他們住家裡也沒要過生活費，3樓半的透天厝是自己打理，營養品自己買、就醫自己去，等到他們買房，她也拿出先生一半的勞退金聊表一點心意。

這位婆婆表示，她過年前摔傷，因右手腕打了鋼筋無法騎車，某天打電話給兒子，希望兒子下班後能載她去看醫生，但接到電話的媳婦說，因為房貸太重，兒子晚上要跑外送補貼，她只好請鄰居女兒教她用Uber叫車。

然而在一次聚會中，她發現自己被媳婦罵得非常不堪。朋友的女兒給她看媳婦的臉書，她才知道，他們買了將近2千萬的房子，但自己「只出」100萬，讓媳婦很不諒解，認為這導致他們背貸款背得很辛苦，並指責她利用公公的遺產來控制兒子，要求兒子載她去看醫生就是控制的第一步，此事也造成他們夫妻大吵一架，甚至還說叫車去就醫是「想揮霍光屬於我兒子的財產」。

看到媳婦的朋友留言說她「超有心機」，還要媳婦把「該拿回來的錢拿回來」，讓她深受打擊。她解釋丈夫生前有交代，勞退加上身故保險金都是要留給她生活的，不分家產也是因為房貸還沒繳完，這些媳婦也都知情。「我不要求媳婦對我好孝順我，但可以在我想兒子時讓他回來看看我嗎？」她心碎的說，不懂為何一通電話會讓媳婦想那麼多，也讓她一個多禮拜無法好好睡上一覺。

網友們看完事情經過紛紛為這位婆婆抱不平，也認為媳婦太過分，「這是妳的錢，無論是兒子還是媳婦都不應該管要用在哪」、「這個媳婦認為長輩留下的錢都是他們的，真的是很自私的想法」、「買2千萬的房子就要知道自己幾兩重，長輩不是一定要幫忙！有幫就要感恩了還嫌少」、「只有老婆、沒有媽的兒子，不要也罷」。

還有不少人勸發文者要多為自己想，「先生留給妳的生活費，妳就好好規劃安排，這媳婦基本上不可能跟妳交心，就算把財產全部交給她也一樣有話說」、「當父母的，真的要對自己好一點」。