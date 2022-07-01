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人夫1天零用錢只有250元 背後故事曝光網狂讚：好老婆

聯合新聞網／ 綜合報導
人夫每日零用錢只有250元。圖／取自臉書
人夫每日零用錢只有250元。圖／取自臉書

有些夫妻會由其中一方負責理財，有一名人夫每天只有250元零用錢，想不到背後的故事卻相當溫馨，他透露，他的老婆小自己14歲，當年與前妻離婚後欠債160萬，都是老婆陪自己走過這段還債的時期，他也說，「多留一點錢給她，以後小孩不用改叫別人爸爸」。

一名人夫在臉書社團爆廢公社發文表示，他上班時與工廠同事閒聊，發現他每天有250元的零用錢竟然是全工廠最高，其他還有同事每天只有100元零用錢。

該網友也透露領零用錢生活的原因，他表示，老婆小自己14歲，在老婆18歲時兩人交往，當時他已離婚2年，開店失敗、欠債160萬，他白天在碼頭做粗工、晚上在居酒屋兼職。

該網友表示，當時生活困苦，一想到錢都是前妻在花，債卻是自己償還，就經常心裡不平衡，甚至多次想不開，好險他的老婆都能察覺他的情緒並給予安慰，出門約會時老婆也會體諒他經濟壓力而不敢花錢，他曾因擔心耽誤老婆提分手，不過老婆都堅持繼續陪伴。

該網友說，直到兩人交往三年才終於還完債，同年兩人結婚，現在領250元的零用錢也算是給老婆補償，他說，「多留一點錢給她，起碼以後我們有小孩的話，小孩也不用改叫別人爸爸」。

其他網友紛紛留言「你現在的老婆真的挺不錯的，要珍惜」、「好羨慕你有這樣的老婆」、「應該有很多人會羨慕你有小嬌妻」、「我聽過一天50的」、「3年還完160的債務真的好厲害了」、「看到你250突然間我感覺到辛福，每日300的」、「謝謝你讓我相信好男人原來還沒死光」。

爆廢公社 結婚

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