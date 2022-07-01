「直球勝負」老是被甩 中年男靠一招逆轉追到心上人

現代人到了一定年紀都還沒有結婚，甚至連交往對象都沒有的情況越來越普遍。有時也未必是本人沒有意願，但總掌握不到男女交際的訣竅，才會一直處在單身狀態。最近日本媒體，就講了一起中年才好不容易成婚的感情案例。

根據日本媒體「日刊SPA！」報導，一位名為阿勝的40歲男子，年輕時幾乎沒有戀愛經驗。也因為這樣，使得阿勝後來碰到交往對象時，總是習慣「直球勝負」，往往交往時間還不夠長，就開始向對方求婚。結果就是找了幾個對象，最多只交往了3個月就告吹。

阿勝為了改變狀況，於是求助於他人的建議。阿勝於是瞭解到，自己屢次失敗的原因，就在於對感情操之過急。而且比起直接告白，不如在氣氛正合適的時候，選擇什麼都不要說，讓本來以為會被告白的女方，內心產生「咦？沒有要告白嗎」的想法，腦中就會不自覺地一直想著阿勝的事。

阿勝按照這個戰略，在交友軟體上認識一位女性。即使他每天和對方傳LINE，且週週與對方出來約會，但都只是單純出去吃飯、聊天，從不主動開口告白。過了三個多月，女方終於忍不住問阿勝「你對我究竟是怎麼想的呢」，成功抓住對方的心。最終阿勝也終於如願追到心上人，成功完成終身大事。