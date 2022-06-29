男友想交屋前結婚給保障 她拒絕就被長輩警告：以後會淨身出戶

日前有位女網友發文提到，她和男友一直都是租屋，近期男友買了房子並希望交屋前和原PO結婚，使雙方都能得到保障，卻被原PO拒絕。而原PO也因此被家中女性長輩責備，讓她不懂長輩到底在擔心什麼。

網友在「Dcard」發文提到，在和男友交往三年的時間都是租屋，最近男友想給她一個家，所以買了間房子，為了給原PO保障，希望交屋前先結婚。不過原PO認為房屋的頭期款是男方家人贊助，裝潢及房貸都是男友負責，原PO認為自己只不過出一些雜項和小家電，總共加起來不到十萬元，不想很像是因為要房子才跟男友結婚。

不過原PO家中的女性長輩卻另有其他看法，她的阿姨、阿嬤都覺得她太不會想，還對她說：「以後如果妳老了，老公外遇不要妳了，房子妳連過問的權利都沒有，會被人趕出來淨身出戶。」之類危言聳聽的話。

原PO認為男友背房貸很辛苦，若要結婚只要簡單登記就行，不過家中長輩卻無法諒解她，原PO也體認到和長輩之間價值觀落差很大，她提到：「一直要女生什麼都不要付出，佔男生便宜自己才不會吃虧。然後打著為我著想的名義，要我如果房子沒我的名字就沒必要結婚了，反正我也不辦婚禮⋯」。

原PO認為長輩擔心的莫過於，如果離婚女方沒地方住也沒保障，但她認為離婚也是需要兩個人協商同意的，不認為會這麼慘，並提到：「為什麼一定只有房子共同持有才是唯一的保障呢？這到底是在擔心什麼，我不懂了」。

許多網友留言提到，「妳就跟她們說，已經加上妳的名字了，一句話的事情」、「就問她們是不是自己遇到過所以一直認為別人也會啊？是不是姨丈阿公之類的都這樣對過她們？是的話就給她們報以同情目光」、「那還不簡單，要保障就跟那些親戚說叫他們贊助妳自己再買一間啊」、「我也是遇過這個問題，我媽也是說：『妳一直為對方著想，總有一天會吃虧，都不會為自己想』。但物質上的東西，有時候真的不用太強求也不用去爭，對方若真會給妳，那他會給妳全部」。