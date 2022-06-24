結婚好難！他提親被要76萬聘金 長輩聽到1關鍵才閉嘴

結婚是人生大事，若要按照傳統習俗進行，恐怕還得準備一大筆預算。有網友抱怨，他向女友提親時，對方某位長輩突然獅子大開口要求「大聘60萬、小聘16萬」，還強調「最好要有新婚房」，他才表示早已買房，該房還是登記女友的名字，該位長輩才總算閉嘴，他無奈嘆「乾脆不結婚算了」。

有網友在論壇Dcard發文表示「結婚到底哪裡簡單？」他今年已研究所畢業2年，由於明年29歲，依長輩要求必須趕在今年結婚，因為認為辦婚禮太花錢，所以決定登記結婚。

該網友說，女友家長認為要尊重傳統，必須簡單走個儀式，想不到卻從頭到尾都要干涉兩人決定，包括訂婚日期、結婚時程、婚宴餐廳、中式喜餅等，且提親時女方某位長輩還要求「大聘60萬、小聘16萬」，並強調「最好要有新婚房」，最後是因該網友回應「已買房」，對方才閉嘴。

該網友說，他的同事、朋友都是簡單登記結婚，沒有聘金、沒有預先買房，而他已先花200萬買了房子，新房還是登記女友的名字，另外還準備了婚戒15萬、婚紗及婚秘5萬，之後還有蜜月旅行、新房裝潢、養育兒女的費用，他傻眼表示「難道這樣保障還不夠？」

該網友抱怨，2022了結個婚都還那麼困難嗎？假設沒存款、家裡也沒這個錢，是不是就結不了婚？「到底習俗有多重要，為了習俗犧牲更多好的選項，甚至影響到我們的人生規劃，提出我們的想法後，總被說沒有人這樣辦的、傳統不是這樣，所以說那個尊重呢？到底什麼才是真正對我們兩個未來好，我都快搞不懂了，有時都會萌生乾脆不結算了」。

其他網友紛紛留言「所以你女友消失了嗎？自己的家人自己處理啊，不論男女，處理不了自己的家人，就先不要結婚啊」、「是你遇到坦不了自己父母的隊友吧？」、「自己的父母自己擋自己溝通」。

不少網友分享自身經驗，留言「我結婚沒收聘金，也沒跟父母要任何資源，從頭到尾婚禮花了上百萬也都是我跟老公一起出的，而且老公自己也想辦婚禮，房子也是掛一人一半」、「我什麼都沒有要求就登記結婚了。我覺得女方的出聲意見很重要，我是家中的老么，我蠻有自我主見的 其實我說了算，儘管其他姑姑跑出來碎念，但遇到我連屁都不敢放」。