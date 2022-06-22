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婆婆以存錢為由要求「薪水全上繳」 媳婦批：怎有臉說這話

聯合新聞網／ 綜合報導
一名婆婆以替媳婦存錢為由，要求對方將薪水全部上繳，引發話題。 示意圖／ingimage
一名婆婆以替媳婦存錢為由，要求對方將薪水全部上繳，引發話題。 示意圖／ingimage

許多家庭規定小孩出了社會要上繳孝親費，不過日前一名網友發文表示，朋友的婆婆以替她存錢為由，要求她將薪水全部上繳，讓媳婦感嘆「婆婆怎麼有臉說這種話！」

網友在「毒姑九賤婆媳討論區」發文提到，她朋友的婆婆最近要求她將薪水全部上繳，等需要生活費時再向婆婆申請。原PO提到：「朋友當然不可能上繳，還痛罵說她連薪水上繳給自己親生老媽都不曾做過了，婆婆怎麼有臉說這種話！」

許多網友留言表示，婆婆的作法太過分，「笑死人了！自己賺的錢要給陌生人還要用申請的方式才可以花錢，巫婆的目的很明顯」、「自己親生的子女，就不知道會不會把薪水全部上繳了，憑什麼要求媳婦薪水全部上繳？欺人太甚！」、「別傻，上繳了就別想拿回來，而且婆婆也不會想到這些上繳的錢是妳的錢」、「她婆婆是憑甚麼要人家上繳，還在睡？真不要臉」。

部分網友也留言分享類似經驗，「我家親戚碰到的是她婆婆要求『兒子上繳給原生家庭，媳婦的薪水用來養自己小倆口家』。有沒有照作我不知道，因為沒有深問，只知道後來變前婆婆了」、「我婆婆曾經公司惡意倒閉領不到錢，又想要打牌和其他開銷，叫我們夫妻倆貸款供她花用」。

婆婆 薪水 媳婦 婆媳紛爭

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