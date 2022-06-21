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尪挺多夫多妻「出軌沒停過」 2寶媽崩潰：他還叫我也去玩

聯合新聞網／ 綜合報導
一名人妻在「靠北婚姻2.0」哭訴，她表示老公出軌成性，不但支持多夫多妻制，甚至提議「妳也出去玩」。示意圖／ingimage
一名人妻在「靠北婚姻2.0」哭訴，她表示老公出軌成性，不但支持多夫多妻制，甚至提議「妳也出去玩」。示意圖／ingimage

隨著兩性觀念愈來愈開放，現在有一群人推崇「開放式關係」，不介意另一伴有多名交往對象，但這套觀念並非所有人都能接受。一名人妻哭訴，她表示丈夫坦承出軌，甚至支持多夫多妻制，驚吐「妳也出去玩」，枕邊人的毀三觀言論讓她崩潰「該怎麼辦」。

一名人妻在「靠北婚姻2.0」匿名PO文，她表示生產後老公向自己坦承，在懷二寶期間「都在出軌」，犯後甚至毫無罪惡感。

2寶媽表示，即使老公目前和外遇對象已無聯絡，他仍不想定下來、坦言支持多夫多妻制，甚至慫恿「妳也出去玩」。枕邊人的毀三觀言論令她難以接受，此外老么尚未滿1歲，讓這名人妻崩潰嘆道「該怎麼辦」。

貼文曝光後引起網友討論，「先找工作吧，然後再離婚」、「套他話把這段話錄下來，之後妳要出去玩或是告民事訴訟都隨妳開心」、「快離吧，哪天帶病回家傳染給妳」、「絕對放生！努力過好自己和扶養孩子」、「帶孩子離開，他已經沒救了」、「記得要蒐證，所有的對談、通訊軟體內容、證物，都要留下來。不然上法院勝算不大」、「直接離婚，犯罪且沒有悔意，這種人實在不好為他犧牲青春」。

出軌 離婚 婚姻 外遇

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