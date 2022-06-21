尪挺多夫多妻「出軌沒停過」 2寶媽崩潰：他還叫我也去玩

不少人在婚前因婚禮事項談不攏而鬧翻，一位男網友就透露他與女友最近考慮結婚，卻在聘金數字上失去共識，讓他不禁懷疑自己是否適合結婚，網友見其遭遇也表示同情，紛紛勸他「下一個更好」。

2022-06-20 19:05