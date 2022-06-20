女友父母獅子大開口要76萬聘金 網集體勸他「快逃！」

不少人在婚前因婚禮事項談不攏而鬧翻，一位男網友就透露他與女友最近考慮結婚，卻在聘金數字上失去共識，讓他不禁懷疑自己是否適合結婚，網友見其遭遇也表示同情，紛紛勸他「下一個更好」。

一位男網友在Dcard上闡述自身煩惱，他表示自己即將邁入30歲，女友也28歲了，雙方最近論及婚嫁，他在正式去女方家提親前，先請女友跟家裡人探聽聘金與禮數，他自己也先與家人溝通，不料兩家卻在聘金上發生分歧。

據原po所述，雙方均家境普通，他個人誠意約36萬聘金、席開20桌、婚紗照、和150盒左右的喜餅。而女方與家人溝通後開出的條件直接翻倍，大小聘共76萬、喜餅200盒以上，其他細項則尚未知曉。

原po說明，目前他的月收入約5萬，扣除一些貸款與保險，每個月大概有1.5-2萬能運用、儲蓄。女方月收入約4萬，扣除學貸與保險等，每個月剩1-1.5萬。過去兩人收入勉強打平支出，工作直到今年才有起色，因此兩人身上並沒有什麼存款，這樣的聘金對他而言實在負擔不起。

原po與女友討論後，女友卻認為父母辛苦養她到大，開出這個條件並不為過，還指出父母同樣開出76萬給姐夫，最後是靠男方家裡幫忙湊出聘金，原po無奈表示，「那是對方男生家裡許可，可以這樣資助他們，那我呢？」、「從小到大全部費用確實遠超過那些價值，但是真的有必要搞到像在賣女兒嗎？」。

原po和女友因聘金問題爭執不斷，他也問過女友，「當今這個社會收入與支出互相平衡後，你們家三個兄弟姊妹有誰真的存到超過76萬？」女友則反過來質問原po，「就算沒收76萬，那結婚不需要錢嗎？辦桌、做餅、拍婚紗，還有以後小孩的教養費等等」，這也讓原po產生自我懷疑，「我是不是沒資格（結婚）？是不是薪水真的太少？」。

多數網友站在原po立場譴責女方，「她就是擺明了要76萬，這時就是看誰比較想結婚囉」、「她明知道你經濟狀況，不僅無法擋住自己爸媽，還站在爸媽那方」、「感覺女友堅持的理由只有，姐姐有的我也要有、媽媽說的對，完全不考慮現實問題」、「你女友跟他家人吃相難看，還好沒結婚，快逃」。

也有網友建議原po先別急著結婚，「的確結婚就是花錢的開始，你沒有存款還敢結婚，沒存款還不如繼續交往不要結婚」、「才30歲你到底在急什麼，沒錢就不要學人娶老婆」、「先不要結婚，她沉默代表她也知道這件事情強人所難」、「在我看來你們沒有必要邁入結婚，未來的共識完全不一樣，女方想要生子、辦一場婚禮，這些錢都不少欸！」。