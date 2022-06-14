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一週啪啪幾次才算正常？兩性作家曝黃金公式 網驚恐：會精盡人亡

聯合新聞網／ 綜合報導
網路上近日流傳「做愛黃金公式」，指出每個不同年齡層的男性一個時間內要做愛幾次，才是基本門檻，引發網友熱議。情境示意圖。圖／Ingimage
網路上近日流傳「做愛黃金公式」，指出每個不同年齡層的男性一個時間內要做愛幾次，才是基本門檻，引發網友熱議。情境示意圖。圖／Ingimage

夫妻之間有合諧的性生活很重要，不僅能進一步牢固感情，還能提高家庭幸福感。近日兩性作家欣西亞就分享「做愛黃金公式」，隨即引發熱議，許多網友紛紛驚呼若按照這個公式會「精盡人亡」。

日前兩性作家欣西亞在臉書分享一個網路上流傳已久「做愛黃金公式」，以一名20多歲健康普通男性為例，即為「2*9＝18」，十位數為週，個位數為次數，換句話說，此年齡層的男性1週之內要做愛8次，才符合黃金頻率標準。以此類推算法如下：

20多歲普通男性：2*9＝18　則為1週8次

30多歲普通男性：3*9＝27，則為2週7次

40多歲的男性：4*9＝36，則為3週6次

50多歲的男性：5*9＝45，則為4週5次

60多歲的男性：6*9＝54，則為5週4次

貼文曝光後，引發熱烈迴響，許多網友紛紛回應，「只能說羨慕」、「哇嗚！那超過的是不是縱慾過度了」、「兩個禮拜7次會精盡人亡吧」、「我想達標但老婆都不想配合」、「有錢有閒一定達標」。

但有網友認為夫妻性生活首先要取得共識才會和諧，而且也要考慮各種婚姻現實狀況，「我覺得講這個公式對伴侶關係沒有好處，反而是帶來不必要的壓力」、「感覺數據顯示的次數偏高，實際上男女性愛如果沒有外來刺激跟想像力，很難達到那種次數」、「老婆很辛苦要處理家務還要顧小孩，所以達標無法，哈哈就跟停車費也一樣年繳或季繳」、「結婚生小孩的家庭要另外算，這些標準完全沒一個能用得上」。

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